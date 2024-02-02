الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى

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هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشامى المنتخب الوطني بفوزه على منتخب طاجيكسان وبلوغه نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.وقالت الملكة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "x": "ألف مبروك للنشامى! "