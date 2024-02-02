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الجمعة 02 شباط 2024
5:26 م
الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى
المنتخب الوطني لكرة القدم
هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشامى المنتخب الوطني بفوزه على منتخب طاجيكسان وبلوغه نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.
وقالت الملكة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "x": "ألف مبروك للنشامى! "
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