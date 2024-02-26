الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملكي يحتقظ بـ " شطرنج الأولى" وايدون بطلا للدرجة الثانية

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تتويج الملكي بلقب دوري الدرجة الأولى
عمان- احتفظ فريق الملكي بلقب دوري الدرجة الأولى للشطرنج برصيد 14 نقطة، مواصلا احتكاره للقب منذ سنوات طويلة.
وتوج فريق إيدون بكأس دوري الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة، وحل المفرق وصيفا برصيد 12 نقطة، ورافق البطل إلى مصاف اندية الدرجة الأولى.اضافة اعلان
واستلم قائد فريق الملكي الأستاذ الدولي سامي السفاريني كأس دوري الدرجة الأولى، في حفل التتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقتين بقاعة المغفور له الحسين بن طلال.

الدرجة الاولى

شهدت الجولة الأخيرة، فوز الملكي على الفحيص بنتيجة 4-0، حيث تغلب يوري كروبا على فوزي أكرم، أحمد الخطيب على ربى القضاة، سمير منصور على قاسم حسين، ولؤي سمير على أسامة الوحش.
- فاز  المهندسين على أبو نصير بنتيجة 4-0، حيث تغلب مروان العابودي على مروان نذير، محمد السيد على مراد بينو، حسن الصمد على عبدالرحمن حمود، وطاهر علي على معتز غنيم.
- فاز أصدقاء أريحا على عين كارم بنتيجة 2.5 -1.5، حيث تغلب هاشم حجازين على مايا إيراني، عبد الرحمن صادح على باسل داوود، فيما تعادل مازن أبو حفوظ مع بهاء علاء الدين، وخسر نافز بركات امام محمد السفارتي.
- فاز الأمانة على جديتا بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلب موسى نعيم على عيسى الزعبي، إيمان صوان على البشر ربابعة، فيما تعادلت بشرى الشعيبي مع علي القيسي، وخسر يزن السعود أمام أنس خويرة.
واحتل الملكي المركز الأول برصيد 14 نقطة، وحل جديتا وصيفا متقدما بكسر التعادل على المهندسين الثالث رغم تساويهما بالرصيد ذاته، وهبط فريقا عين كارم وأبو نصير إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية 

شهدت الجولة الأخيرة، فوز إيدون على كفرخل بنتيجة 3-1، حيث تغلب مأمون طلافحة على عبد الرزاق نواصرة، حافظ بكر على أحمد محاسنة، ومحمد عبيدات على عبدالله نواصرة، فيما خسر نضال كنعان أمام أمجد اليبرودي.
وظفر فريق إيدون بالمركز الأول برصيد 13 نقطة، وحل المفرق وصيفا برصيد 12 نقطة، والمقاولين بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل عن بسمان الذي حل رابعا.
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