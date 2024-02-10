الملك: عفيه يا النشامى

حيّا جلالة الملك عبدالله الثاني المنتخب الوطني لكرة لقدم بعد أدائه المبهر في بطولة كأس آسيا 2023.

وأكد جلالته أن النشامى كانوا محط أنظار الجميع في هذه البطولة المميزة.

وقال جلالته، في تغريدة عبر حسابه في منصة "اكس"، "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

وأضاف جلالته:" نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

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