المنافسة تحتدم في بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج

وفيما يلي ترتيب اللاعبين واللاعبات بعد انتهاء الجولة الرابعة:
الذكور
- تحت 6 سنوات: يتصدر هذه الفئة علي سعادة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني وهاب المقابلة برصيد 3.5 نقطة.
- تحت 8 سنوات: يتصدر هذه الفئة عبدالله خويرة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كل من ريان عودة، ريان عبدالرزاق، يحيى عبدالله، وأحمد شتيوي برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 10 سنوات: يتصدر هذه الفئة شهم عجيلات برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كرم رستم والبشر ربابعة برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 12 سنة: يتصدر هذه الفئة خالد صيام برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كل من كرم عجيلات ورامز الزريقات برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 14 سنة: يتصدر هذه الفئة محمد الهدبان برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني أمجد اليبرودي برصيد 3.5 نقطة، ويحتل المركز الثالث كل من محمد البشير، زين خليفة، كرم بكر، حسن أحمد، صفا يعقوب وفراس الشواورة برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 16 سنة: يتصدر هذه الفئة كل من أنس خويرة وأحمد ربابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويحتل المركز الثاني كل من مالك الحاج، عبدالرحمن الحديدي، هاشم حجازين، حمزة بسطامي، عبدالله إرسيدات، عبدالله أبو حجلة، ومازن إياس برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 18 سنة: يتصدر هذه الفئة راكان دسة، سامي هباش وعزالدين المقابلة برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، ويحتل المركز الثاني كل من عبدالله النحلة، سيف الشايب، محمد عامر وأحمد الغرايبة برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 20 سنة: يتصدر هذه الفئة سيف مالك وعلي القيسي برصيد 3.5 نقطة، ويحتل المركز الثاني جلال أبو عيشة وباسل داوود برصيد 3 نقاط لكل منهما.
الإناث
- فئة تحت 6 سنوات: تتصدر هذه الفئة سارة الخوالدة برصيد 4 نقاط، وتحتل المركز الثاني طيب اليبرودي برصيد 2.5 نقطة.
- فئة تحت 8 سنوات: تتصدر هذه الفئة رهف أحمد برصيد 5 نقاط، وتحتل المركز الثاني فرح صيام وماسة وشاح برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 10 سنوات: تتصدر هذه الفئة تاليا هلال برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني كل من سارة عودة ومايا عبدالرزاق برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 12 سنة: تتصدر هذه الفئة كل من جيداء هلال، تالين خوري ولمار بكر برصيد 3 نقاط لكل منهن، وتحتل المركز الثاني كل من زين أحمد، سما إرشيدات و وسيما تل برصيد 2 نقطة لكل منهن.
- فئة تحت 14 سنة: تتصدر هذه الفئة كل من جود أحمد وريفانا هلال برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتتصدر المركز الثاني كل من سرة إرسيدات ومريم ذيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 16 سنة: تتصدر هذه الفئة ربى القضاة برصيد 4 نقاط، وتتصدر المركز الثاني كل من منى الكلوب، هالة موسى، سرح الكيلاني برصيد 3 نقاط لكل منهن.
- فئة 18 سنة: تتصدر هذه الفئة سيرينا عرفات برصيد 4 نقاط، وتحتل المركز الثاني عايشة البس برصيد 3 نقاط.
- فئة تحت 20 سنة: تتصدر هذه الفئة مايا إيراني برصيد 5 نقاط، وتحتل مها المحمد المركز الثاني برصيد 4 نقاط.