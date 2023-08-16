الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

المنافسة تحتدم في بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج

لاعب الشطرنج أنس خويرة -(أرشيفية)
لاعب الشطرنج أنس خويرة -(أرشيفية)
عمان - تشتد قوة المنافسة والندية في بطولة المملكة للشطرنج للفئات العمرية من 6-20 سنة للذكور والإناث اليوم، مع إقامة الجولة الخامسة عند الساعة 6 مساء في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج الملكي، في الوقت التي شهدت فيه الجولة الرابعة تقاربا نقطيا وتواصل الشراكة في المراكز الأولى للجنسين.اضافة اعلان
وفيما يلي ترتيب اللاعبين واللاعبات بعد انتهاء الجولة الرابعة:
الذكور
- تحت 6 سنوات: يتصدر هذه الفئة علي سعادة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني وهاب المقابلة برصيد 3.5 نقطة.
- تحت 8 سنوات: يتصدر هذه الفئة عبدالله خويرة برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كل من ريان عودة، ريان عبدالرزاق، يحيى عبدالله، وأحمد شتيوي برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 10 سنوات: يتصدر هذه الفئة شهم عجيلات برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كرم رستم والبشر ربابعة برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 12 سنة: يتصدر هذه الفئة خالد صيام برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني كل من كرم عجيلات ورامز الزريقات برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 14 سنة: يتصدر هذه الفئة محمد الهدبان برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثاني أمجد اليبرودي برصيد 3.5 نقطة، ويحتل المركز الثالث كل من محمد البشير، زين خليفة، كرم بكر، حسن أحمد، صفا يعقوب وفراس الشواورة برصيد 3 نقاط لكل منهم. 
- فئة تحت 16 سنة: يتصدر هذه الفئة كل من أنس خويرة وأحمد ربابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويحتل المركز الثاني كل من مالك الحاج، عبدالرحمن الحديدي، هاشم حجازين، حمزة بسطامي، عبدالله إرسيدات، عبدالله أبو حجلة، ومازن إياس برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 18 سنة: يتصدر هذه الفئة راكان دسة، سامي هباش وعزالدين المقابلة برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، ويحتل المركز الثاني كل من عبدالله النحلة، سيف الشايب، محمد عامر وأحمد الغرايبة برصيد 3 نقاط لكل منهم.
- فئة تحت 20 سنة: يتصدر هذه الفئة سيف مالك وعلي القيسي برصيد 3.5 نقطة، ويحتل المركز الثاني جلال أبو عيشة وباسل داوود برصيد 3 نقاط لكل منهما.
الإناث
- فئة تحت 6 سنوات: تتصدر هذه الفئة سارة الخوالدة برصيد 4 نقاط، وتحتل المركز الثاني طيب اليبرودي برصيد 2.5 نقطة.
- فئة تحت 8 سنوات: تتصدر هذه الفئة رهف أحمد برصيد 5 نقاط، وتحتل المركز الثاني فرح صيام وماسة وشاح برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 10 سنوات: تتصدر هذه الفئة تاليا هلال برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني كل من سارة عودة ومايا عبدالرزاق برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
- فئة تحت 12 سنة: تتصدر هذه الفئة كل من جيداء هلال، تالين خوري ولمار بكر برصيد 3 نقاط لكل منهن، وتحتل المركز الثاني كل من زين أحمد، سما إرشيدات و وسيما تل برصيد 2 نقطة لكل منهن.
- فئة تحت 14 سنة: تتصدر هذه الفئة كل من جود أحمد وريفانا هلال برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتتصدر المركز الثاني كل من سرة إرسيدات ومريم ذيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.
- فئة تحت 16 سنة: تتصدر هذه الفئة ربى القضاة برصيد 4 نقاط، وتتصدر المركز الثاني كل من منى الكلوب، هالة موسى، سرح الكيلاني برصيد 3 نقاط لكل منهن. 
- فئة 18 سنة: تتصدر هذه الفئة سيرينا عرفات برصيد 4 نقاط، وتحتل المركز الثاني عايشة البس برصيد 3 نقاط.
- فئة تحت 20 سنة: تتصدر هذه الفئة مايا إيراني برصيد 5 نقاط، وتحتل مها المحمد المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
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