المنتخبات المشاركة بالتصفيات الأولمبية تبدأ تدريباتها في عمان

يحيى قطيشات

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عمان – بدأت المنتخبات المشاركة في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي يستضيفها اتحاد الكرة من 5 وحتى 12 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي، تحضيراتها وتدريباتها في عمان، تأهبا لمواجهتي الجولة الأولى، حيث يقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.وأكمل اتحاد الكرة الترتيبات اللازمة كافة، لاستضافة التصفيات فيما يصل مراقب المباريات المكلف من الاتحاد الآسيوي وحكام التصفيات إلى عمان تباعا.وكان المنتخب العماني، أول الواصلين أول من أمس، فيما وصلت بعثة المنتخب السوري أمس، وينتظر أن يكتمل عقد المنتخبات اليوم بوصول منتخب بروناي دار السلام.وتبحث المنتخبات الأربعة المشاركة في التصفيات عن الظفر ببطاقة التأهل عن المجموعة أو تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحصيلها المركز الثاني، حيث تقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على إلى إحدى عشرة مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا.تحضيرات مكثفة وتجارب وديةعلى الرغم من الظروف الفنية الصعبة وعدم الإعداد المثالي والجيد للتصفيات، يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع وجهازه المعاون، وشكلت المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني، محطة مهمة للجهاز الفني للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة وتحسين الإيجابيات من الناحيتين الدفاعية والهجومية.وينتظر أن يكون أبو زمع، أعلن القائمة النهائية المشاركة في التصفيات أمس، ومن بين اللاعبين المشاركين في القائمة الأولية: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش، على أن يلتحق اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري بتدريبات المنتخب اليوم.المنتخبان السوري والعماني خاضا فترات إعدادية كثيرة ومميزة ومباريات ودية، كما شكلت مشاركتهما في منافسات دورة الألعاب العربية التي جرت بالجزائر، إضافة فنية للمنتخبين في رحلة الإعداد للمشاركة في التصفيات، واختتم المنتخب السوري معسكره بمدينة أبها السعودية، وخسر المنتخب المباراة الودية التي لعبها أمام نظيره السعودي بثلاثية نظيفة.وأكد المدير الفني للمنتخب السوري، المصري تامر حسن ثقته بنجوم المنتخب وقدرتهم على تحقيق المطلوب، خصوصا بعد الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب العربية، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح.ويضم المنتخب السوري العديد من اللاعبين المميزين ومنهم، الحارس مكسيم صراف، هيثم اللوز، مصطفى صفراني، خالد الحجة، المقداد أحمد، عامر فياض، حسن دهان، محمد ريحانية، محمود مهنا، عبد الرحمن الحسن، محمود الأسود.من جانبه حقق المنتخب العماني في آخر محطاته التحضيرية فوزا معنويا على المنتخب العراقي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مدينة البصرة جنوب العراق، وسبقها معسكر إعدادي بتركيا من أجل تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا، خاض من خلاله مواجهتين وديتين ضد ناديي الخور القطري والفجيرة الإماراتي.ويأمل المدرب الفني للمنتخب أكرم حبريش، العودة ببطاقة التأهل عن المجموعة في ظل امتلاك المنتخب الشقيق لاعبين على مستوى عال وقائمة مكتملة تضم اللاعبين هيثم بن علي العجمي وملهم بن يوسف السنيدي ومازن بن صالح والفرج بن مبارك الكيومي وسالم بن حبيب آل عبدالسلام ومحمد عبدالحكيم بيت سبيع وسعيد بن مسعود السلامي وعبدالحافظ بن حديد المخيني وعمر بن ناصر الصلطي ومحمد بن موسى الهنائي وخالد بن علي الغطريفي وعاهد المشايخي وناصر بن سلطان الرواحي، ومحمد مخلف مستهيل ومأمون بن سعيد العريمي ومحمد بن عبدالحكيم الحاتمي وعلي بن حسن البلوشي، وعبدالله بن حمد المخيني وعبدالله بن محمد الفليتي وعبدالمجيد بن حافظ البلوشي ويوسف بن صالح الغيلاني وعبدالله بن مصبح العلوي ونبراس بن سعيد المعشري وسالم بن جمعة الداودي.