المنتخبات المشاركة بـ"الطائرة العربية للناشئين" تبدأ بالتوافد إلى عمان اليوم

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تبدأ المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الأولى للمنتخبات العربية للناشئين تحت سن 17 للكرة الطائرة، والتي تنطلق منافساتها اعتبارا من بعد غد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بالتوافد إلى عمان صباح اليوم، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني من خلال لجانه العاملة.ومن المقرر أن يكتمل وصول الوفود كافة فجر غد، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد العربي عقد الاجتماع الفني والاستعلام المبدئي غدا في قاعة فندق عمان برادايس، حيث سيصار إلى تثبيت قوائم المنتخبات المشاركة، واعتماد برنامج تدريبات الفرق التي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وصالة نادي شباب الحسين.وأعلن نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات عن استكمال الترتيبات الإدارية والفنية كافة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من استضافة البطولات العربية والقارية، بالدرجة الأولى، هو تطوير اللعبة على الصعد كافة، وخصوصا التي تتعلق بمنتخبات الفئات العمرية، والتي نعتبرها الأساس في عملية التطوير، حسب تأكيد جهاد قطيشات.وشدد قطيشات على أن المنتخب الوطني سيواصل برنامجه التدريبي بعد نهاية البطولة كون عملية تطويره طويلة المدى وتركز على رفع المستوى الفني لللاعبين كافة من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات التدريبية الداخلية، علاوة على دفعه للمشاركة في البطولات الرسمية بعيدا عن النتائج التي ستحصل عليها.ومن جهة أخرى، قررت إدارة التلفزيون الأردني نقل لقاءات البطولة كافة عبر قناة الأردن الرياضية، وذلك دعما من التلفزيون وحرصه على التواجد في مختلف البطولات التي تقام في الأردن.يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين من مواليد 2007-2008، يضم مواهب واعدة ومميزة، وسبق أن خاض غمار المنافسة على بطاقة التاهل الآسيوية، في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، ويضم في صفوفه كلا من اللاعبين معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو دية، محمود شاهين، نصرالله نضال، عبدالله شبانة، ماجد هارون وزيد الحوراني.ويخوض المنتخب الوطني غمار البطولة العربية التي تقام وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، في المباريات التي تقام عند الساعة 7 مساء، بمواجهة نظيره القطري يوم الأربعاء 3 تموز (يوليو) المقبل، ثم يواجه البحرين مساء يوم الجمعة 5 من الشهر ذاته، ثم الكويت مساء الأحد 7 منه، وليبيا مساء الاثنين 8 منه، والسعودية مساء الأربعاء 10 منه، ويختتم مواجهاته بلقاء العراق مساء الخميس 11 من الشهر ذاته.وكان المنتخب الوطني للناشئين خاض لقاءات ودية جمعته مع المنتخب البحريني قبل أيام في العاصمة الأردنية عمان، وقبل ذلك واجه المنتخبين السعودي والمصري في معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة، مثلما شارك في تصفيات غرب آسيا، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط والمؤهلة إلى البطولة الآسيوية المقررة في البحرين خلال شهر تموز (يوليو) الحالي.