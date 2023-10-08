الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة "المصري"

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لاعبو المنتخب الأولمبي يجرون العمليات الإحمائية في تدريب سابق بعمان - (من المصدر)
عمان- باشر المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمس، تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا للمواجهة القوية أمام المنتخب المصري الذي يضم عناصر فنية مميزة ويحمل تاريخا كبيرا في القارة الأفريقية، وذلك يوم الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر. اضافة اعلان
ويرنو الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، من إضافة إلى أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، لتحقيق استفادة فنية واضحة من اللقاء، وتجريب معظم اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، أمين الشناينة، ومهند أبو طه.
واشتملت التدريبات على الجانبين الفني والبدني، وسط معنويات عالية، وإصرار على الاستمرار في تقديم العروض الفنية التي توجت بخطف بطاقة التأهل نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين الأولمبيين الأردني والمصري لتقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بعدما كان مقررا أن تقام على ستاد الدفاع الجوي، بسبب زرع البذرة الشتوية لعشب الملعب، والذي حال دون إقامة المباراة على الملعب.
وأعلن المدير الفني لمنتخب الأولمبي المصري البرازيلي روجير ميكالي، التشكيلة التي ستواجه المنتخب الأولمبي، كما سيلعب المنتخب مباراة ودية ثانية مع نظيره المنتخب الأوزبكي في طشقند يوم السادس عشر من الشهر الحالي، ضمن التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. 
وتضم تشكيلة المنتخب المصري كلا من اللاعبين: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، أحمد عيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، محمد طارق، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عبد الرسول، محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد قطة، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني، أسامة فيصل، بلال مظهر.
ويحظى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بدعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين واللجنة التنفيذية، حيث تم إعداد خطة مبرمجة لتحضير المنتخب بصورة مميزة وصولا لأفضل الحالات البدنية والفنية مع بداية مشواره بنهائيات كأس آسيا، حيث يملك المنتخب الأولمبي فرصة كبيرة بتحقيق المطلوب والتواجد في أولمبياد باريس 2024، خصوصا في وجود لاعبين يملكون الإمكانيات الفنية العالية ويعتبرون من أبرز لاعبي دوري المحترفين. 
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