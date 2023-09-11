الثلاثاء 12 أيلول 2023
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المنتخب الأولمبي ينتظر فرحة التأهل الآسيوية بمواجهة سورية الليلة

المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- يختتم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 الليلة، مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، وذلك عندما يلتقي منتخب سورية عند الساعة التاسعة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات عن المجموعة الأولى.اضافة اعلان
ويتعين على المنتخب الوطني تحقيق نتيجة التعادل أو الفوز بأي نتيجة، من أجل ضمان بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية متصدرا عن المجموعة، والتي تضم منتخبي سلطنة عمان وبروناي دار السلام، فيما ستضع الخسارة المنتخب الوطني في حسابات التأهل كأفضل ثان، أو ستجعله خارج المنافسة.
ويعتمد ذلك على نتيجة المباراة الأولى لحساب المجموعة ذاتها، والتي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء على الملعب نفسه، وتجمع منتخبي عمان وبروناي دار السلام، إذ إن فوز عمان وخسارة المنتخب الوطني تجعله ثالث الترتيب وخارج حسابات التأهل.
ولم يسبق للمنتخب الأولمبي، أن غاب عن نسخ بطولات آسيا منذ انطلاقها في العام 2014، وهو ما يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الليلة، من أجل إكمال مسيرة المنتخبات الوطنية في التواجد بالبطولات القارية، وتحويل الهدف من المشاركة إلى المنافسة على اللقب.
ويتطلع المنتخب بقيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، إلى الابتعاد عن حسابات قد تكون معقدة في حال فقدان النقاط اليوم، على الرغم من تسجيل نتائج جيدة بمستويات مقنعة خلال مباريات التصفيات، إلى جانب الإطراء الذي ناله المنتخب من قبل جماهير “النشامى” الأولمبي.
وحظي لاعبو المنتخب بدعم جماهيري مميز في المباراتين الماضيتين، وتحديدا مواجهة عمان، إذ تضع الجماهير آمالا كبيرة على اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الكرة الأردنية، نظرا لما يمتلكونه من إمكانيات فنية مميزة، سواء كانت جماعية أو فردية.
ويأمل أبو زمع في إكمال سلسلة نتائجه الإيجابية منذ تسلمه قيادة المنتخب نهاية العام الماضي، إذ لم يتعرض المنتخب للخسارة في أي مباراة تحت قيادته، سواء من خلال مباريات ودية مع منتخبات وأندية، أو في التصفيات الحالية وبطولة غرب آسيا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي في العراق.
ومن المتوقع، أن يواصل أبو زمع اعتماده بالتشكيلة الأساسية على كل من: أحمد الجعيدي، فيصل أبو شنب، عرفات الحاج، دانيال عفانة، هايل الذيابات، محمد أبو النادي، عمر صلاح، أمين الشناينة، سيف الدين درويش، مهند أبو طه ورزق بني هاني، مع الاستعانة بخدمات مالك علان ووسيم ريالات وبشار ذيابات وغيرهم من النجوم على فترات مختلفة في اللقاء.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع المنتخب السوري إلى تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل كمتصدر أو خطف إحدى البطاقات الأربع المؤهلة عن مركز الوصافة، بعد أن خسر مع المنتخب العماني في مستهل مشواره بالتصفيات بهدفين نظيفين، قبل أن يكتسح منتخب بروناي دار السلام بنتيجة 11-0.
ويقود المنتخب السوري المدرب المصري تامر حسن، والذي رصد مباراتي المنتخب الوطني ودرس مكامن القوة والضعف أملا بإيقافه، رغم معرفته بصعوبة المهمة بالتغلب على صاحب الأرض والجمهور، معتمدا في خياراته على كل من: وسيم أيوب، المقداد أحمد، محمد عثمان، خالد الحجة، زياد غنوم، مالك جنعير، أوليفر كاسكاو، حسن دهان، محمد ريحانية، هوزان عثمان ومصطفى عبد اللطيف.
ومن الجدير بالذكر، بحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، فإن نتائج المنتخبات المتساوية بالنقاط تلغى مع صاحب المركز الأخير، بشطب فارق الأهداف مع منتخب بروناي دار السلام، واللجوء للمواجهات المباشرة مع بعضها البعض، علما بأن منتخب عمان فاز على سورية 2-0، وفاز المنتخب الوطني على عمان 1-0، ما يعني أن خسارة المنتخب الوطني بأي نتيجة، قد تمنح البطاقة الأولى لسورية أو عمان بحسب نتيجة المواجهة الحاسمة الليلة.
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