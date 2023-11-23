الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

لاعبات المنتخب النسوي لكرة القدم - ( من المصدر)
لاعبات المنتخب النسوي لكرة القدم - ( من المصدر)
 اعتذر المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، عن عدم خوضه مباراتين وديتين مع منتخب السيدات مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.اضافة اعلان
ويواصل المنتخب النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبوهنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا في السعودية.
ويجري المنتخب تدريباته اليومية، بحضور (24) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا على ملعب جاوا، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعا.
وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عددا من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.
ويذكر أن قائمة النشميات تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة، ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب، آية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس، مي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانه البيطار، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي) وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جماهير سلتيك الأسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية في مباراتهم أمام أتلتيكو مدريد - (من المصدر)

سلتيك الأسكتلندي يفضح ازدواجية معايير "يويفا" بـ19 ألف دولار

منذ1 ساعة
فريق الجزيرة لكرة القدم -( من المصدر)

"التأجيل" يحرم الجزيرة من لقب أول الصاعدين للمحترفين

منذ2 ساعة
لاعبة الفحيص حور قراعين تحاول التوغل نحو سلة الأرثوذكسي - (من المصدر)

الفحيص يغازل لقب "سلة الناشئات" في مواجهة الأرثوذكسي اليوم

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)

مدرب "الأولمبي" يعتبر الحظوظ متساوية في مجموعته بكأس آسيا

منذ2 ساعة
من تدريبات الفيصلي في عمان - (من المصدر)

لاعبو الفيصلي يتدربون في كارشي والنادي يواصل مبادراته الداعمة لغزة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-23 at 20.19.17

المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 