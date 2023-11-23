المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

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اعتذر المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، عن عدم خوضه مباراتين وديتين مع منتخب السيدات مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.ويواصل المنتخب النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبوهنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا في السعودية.ويجري المنتخب تدريباته اليومية، بحضور (24) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا على ملعب جاوا، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعا.وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عددا من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.ويذكر أن قائمة النشميات تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة، ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب، آية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس، مي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانه البيطار، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي) وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).