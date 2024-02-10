المنتخب النسوي يبدأ معسكره التحضيري بالسعودية غدا

يحيى قطيشات

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عمان – يغادر يوم غد وفد المنتخب النسوي لكرة القدم إلى السعودية، للدخول في معسكر تدريبي تحتضنه مدينة جدة، في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 من شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة وكضيفين على اتحاد غرب آسيا.وأنجز اتحاد الكرة الترتيبات الخاصة بالسفر، فيما أكمل المنتخب تحضيرات الفنية والبدنية في عمان، من خلال الجرعة الأخيرة التي خاضها بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، الذي أعلن تشكيلته النهائية للاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب في رحلة الدفاع عن لقبه، والتي ضمت كلا من: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.ويعتمد أبو هنطش على اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني)،ويدرك صعوبة المهمة في البطولة الحالية في ظل التقدم الفني والبدني للمنتخبات المشاركة في النسخة الحالية، حيث شهدت الفترة الماضية تركيزا من اتحادات منطقة غرب آسيا على توفير المعسكرات والمباريات الودية بحثا عن منافسة حقيقية على لقب البطولة.ويحتاج المنتخب الوطني إلى دراسة عميقة للأوراق الفنية للمنتخبات التي تلعب في مجموعته القوية التي تضم كلا من: السعودية وغوام ولبنان، فيما جاءت بالمجموعة الثانية منتخبات نيبال ولبنان وسورية والعراق، ويواجه المنتخب في المباراة الأولى المنتخب السعودي "المضيف" والذي نال فترة تحضيرية مميزة ولعب مباريات قوية، ويرنو من ترك بصمة مميزة في البطولة في أولى مشاركاته.ويلعب المنتخب مباراته الثانية مع منتخب غوام، يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، فيما يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه.ويقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وستدخل البطولة بعد ذلك يومي 25 و26 من شهر شباط (فبراير) الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم 27 من الشهر نفسه، مباراتا الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته.ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في جميع مبارياته على المنتخبات المشاركة وهي سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ، لم يغب المنتخب عن أي منها.وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا على أرضه.وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها إلى المنافسة من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك للمرة الأولى في بطولات "العشب" لاتحاد غرب آسيا.وأكدت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أن الاتحاد السعودي أنجز بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا الترتيبات الإدارية والفنية لاستضافة البطولة في أفضل صورة تنظيمية، ورحبت بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في السعودية، وأكدت أن استضافة المملكة لهذه البطولة، خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في السعودية، والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع، بينما أكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، أن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيما مميزا، عطفا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على الأصعدة والمستويات كافة.