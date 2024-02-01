الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب النسوي يعسكر تحضيرا لبطولة غرب آسيا وينتظر القرعة الإثنين

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لاعبات المنتخب النسوي خلال جرعة تدريبية سابقة - ( من المصدر)
عمان – ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يوم الثاني عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، معسكرا في السعودية، في إطار تحضيراته الأخيرة للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 من الشهر الحالي في السعودية. اضافة اعلان
ويضع اتحاد الكرة حاليا الرتوش الأخيرة على المعسكر، في انتظار تأكيده التفاصيل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ماهر أبو هنطش، يعول على المعسكر والمباريات الودية، لزيادة الانسجام بين اللاعبات وخصوصا المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني)، من خلال اكتمال صفوف المنتخب، والوصول للتشكيلة المناسبة ورفع الحالتين البدنية والفنية واختيار طريقة وأسلوب اللعب.  
وتمثل اللاعبات المحترفات بالخارج العمود الفقري لتشكيلة المنتخب، إضافة إلى عدد من اللاعبات المحليات اللواتي تألقن في مباريات دوري المحترفات للموسم الماضي، كما أن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبات الشابات.  
ويواصل المنتخب تدريباته المكثفة في عمان، بجرعات يومية تشتمل على الجانبين البدني والفني، حيث تضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سيرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة، وينتظر أن يتم تقليص القائمة قبل السفر للسعودية. 
ويترقب المنتخب يوم الإثنين المقبل، لمعرفة هوية منافسيه من خلال القرعة، إذ يتطلع المنتخب للاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، والاستعدادات والتحضيرات الواضحة، حيث أقامت المنتخبات معسكرات خارجية وخاضت العديد من المباريات الودية. 
وسيتم سحب القرعة في مقر اتحاد غرب آسيا بعمان، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة، وإشراف الأمين العام للاتحاد خليل السالم، وتشارك في منافسات البطولة إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات السعودية، سورية، العراق، فلسطين، غوام، ولبنان. وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وأنجز اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة إداريا وفنيا، وتحديد مواعيد وصول المنتخبات، ويسعى كلا الاتحادين إلى إقامة نسخة مميزة من البطولة، في ظل الاهتمام الكبير بالكرة النسوية من الجانب السعودي في السنوات الماضية. 
ويتطلع المنتخب إلى الاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، حيث يحتاج منتخب النشميات إلى جهد مضاعف في البحث عن التتويج بلقب البطولة، التي يحمل فيها الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس في آخر نسخة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا في الإمارات.
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