المنتخب الوطني أمام فترات توقف دولية مكثفة في تصفيات المونديال

يحيى قطيشات

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عمان – تتجه الأنظار عقب فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره منتخب طاجيكستان بثلاثية نظيفة، والتأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2027، والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، إلى برنامج مواعيد مباريات الفريق الرسمية خلال الفترة المقبلة، والتي تستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة فرصة رسم برنامج إعداد وتحضير فريقه بشكل دقيق، خصوصا في ظل الدعم والمساندة من أسرة اتحاد كرة القدم.وينتظر اتحاد الكرة نهاية مباراة المنتخب مع نظيره المنتخب السعودي مساء بعد غد الثلاثاء، لتحديد موعد اجتماع مع عموتة لحسم أمره في مواصلة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، واستلام التقرير الفني والتعرف على رؤية عموتة وطلباته من أجل فترات التحضير لمباريات الدور الثالث والتي تبدأ في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والمعسكرات الداخلية والخارجية قبل خوض التصفيات، والتي سيتضح شكلها أكثر بعد معرفة المنتخبات التي ستتواجد في مجموعو المنتخب، وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، موعدا لسحب قرعة المرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستضم 18 منتخبا متأهلا من المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة.وفهمت "الغد"، أن دائرة المسابقات باتحاد الكرة تترقب برنامج إعداد "النشامى" لتصفيات الدور الثالث، لإصدار أجندة الموسم المقبل، والذي ينطلق خلال شهر اب (أغسطس) المقبل، وسط تعليمات بمنح المنتخب فترات توقف مناسبة، وتتبقى 3 فترات توقف دولية للعام الحالي، الأولى من الثاني ولغاية العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، والثانية من السابع ولغاية الخامس عشر من تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، والثالثة خلال الفترة من الحادي عشر ولغاية التاسع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتبلغ مدة كل توقف 9 أيام.وتبدأ فترات التوقف للعام المقبل 2025، يوم السابع عشر من آذار (مارس) وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تنطلق فترة التوقف الثانية من 2 إلى 10 حزيران (يونيو)، والفترة الثالثة من1 إلى 9 أيلول (سبتمبر)، والرابعة من 6 إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تشهد الفترة من العاشر ولغاية الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المحطة الأخيرة من التوقف الدولي للعام المقبل.وسيبدأ "النشامى" مشوار في التصفيات يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يخوض مباراته الثانية في العاشر من الشهر نفسه، وتقام المباراة الثالثة يوم العاشر من تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، والرابعة في الخامس عشر من الشهر نفسه ، ويشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة يومي الرابع عشر والتاسع عشر، ويخوض النشامى مباراته السابعة في تصفيات الدور الثالث يوم العشرين من آذار ( مارس) من العام المقبل، فيما يخوض مواجهته الثامنة في الخامس والعشرين من نفس الشهر، ويشهد شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل آخر مواجهتين للنشامى في تصفيات الدور الحاسم، حيث تقام المباراة التاسعة يوم الخامس والمباراة العاشرة والأخيرة يوم العاشر من الشهر ذاته.وقبل الجولة الأخيرة من تصفيات الدور الثاني، تأكد وصول 13 منتخبا لكأس آسيا 2027 بجانب وصولها للمرحلة الثالثة من التصفيات المونديال، وبقيت 5 مقاعد فقط سيزاح الستار عن هويتها مساء بعد غد.والمنتخبات التي حققت المطلوب حتى الآن وهي الأردن، العراق، قطر واليابان وإيران وأوزبكستان والعراق والإمارات وأستراليا، وعمان، فلسطين، البحرين، وكوريا الجنوبية.وتجري عملية القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وستلعب الجولات العشر خلال الفترة من الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) 2024، إلى العاشر من شهر حزيران (يونيو) 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريقين اللذين ينتقلان لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي، وتقام المرحلتان الرابعة والخامسة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2025.وتملك القارة الآسيوية 8 مقاعد ونصف المقعد، بعد زيادة عدد مقاعد المونديال في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم إلى 48 منتخبا، وهذا يعزز من آمال وطموحات الشارع الرياضي في تحقيق "النشامى" لإنجاز تاريخي غير مسبوق في التأهل للمونديال المقبل.