المنتخب الوطني "أ" يتوج بالبرونز في "الطائرة الشاطئية العربية"

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- نال المنتخب الوطني "أ" الميدالية البرونزية في ختام البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في سورية، بفوزه على مواطنه المنتخب الوطني "ب" بنتيجة 2-1، ليحل الأخير بالمركز الرابع على سلم الترتيب النهائي.وكان المنتخبان الوطنيان "أ" و "ب" قد وقعا في مجموعتين مختلفتين بالدور الأول، وتمكن منتخب "أ" الذي يمثله اللاعبان أحمد العواملة وراشد العلوان، من الفوز على فلسطين بنتيجة 2-0، وعلى سورية "أ" بنتيجة 2-0، وخسر أمام لبنان بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور قبل النهائي والتقى لبنان "ب" وخسر بنتيجة 0-2.وتغلب المنتخب الوطني "ب" الذي يمثله اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان، على سورية "ب" بنتيجة 2-1، وخسر أمام لبنان "ب" بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلاقي لبنان "أ" وخسر أمامه بنتيجة 0-2، ما فرض مواجهة أردنية خالصة بين المنتخبين "أ"و "ب" على الميدالية البرونزية.وعلق نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على البرونزية الأردنية، قائلا: "يؤكد وقوف منتخبي الأردن للكرة الشاطئية في الدور نصف النهائي، على مدى اجتهاد المدربين واللاعبين لتحقيق إنجاز جديد على مستوى الرجال، والوقوف بالمركز الثالث على المستوى العربي، وتقلد الميدالية البرونزية، وهو أمر يحسب للكرة الطائرة الأردنية، خصوصا وأن هذا الإنجاز غائب منذ سنوات للرجال في تاريخ مشاركة اللعبة على المستوى الإقليمي، ويضاف إلى ما حققته السيدات حينما تقلدن الفضة في بطولة غرب آسيا، والبرونزية في الدورة العربية بالجزائر داخل الصالات، وقبلها توجن بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، ويساعد الإنجاز الذي تحقق للرجال في تحسين التصنيف الدولي لمنتخباتنا".وأضاف: "جاء هذا الإنجاز بشرى خير وتفاؤل مع تسلم المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي مهمته للتو، وتتويجا لجهود المدرب الوطني اسماعيل توفيق، وحافزا لأقرانه المدربين الوطنيين الذين نمنحهم كل الثقة والدعم، في الوقت الذي تستحوذ فيه الطائرة الشاطئية للجنسين على مساحة كبيرة من خطة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، والتي ستبقى فيها المنتخبات الوطنية تتحضر وتشارك في مختلف البطولات على مدار العام، والتي ستوازيها إقامة البطولات الدورية للرجال والسيدات، وخوض الكثير من المشاركات الخارجية على صعيد الطائرة الشاطئية".