السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني "أ" يتوج بالبرونز في "الطائرة الشاطئية العربية"

1694881544971639100
منتخبا "أ و ب" خلال مشاركتهما في البطولة العربية للكرة الشاطئية-(من المصدر)
عمان- نال المنتخب الوطني "أ" الميدالية البرونزية في ختام البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في سورية، بفوزه على مواطنه المنتخب الوطني "ب" بنتيجة 2-1، ليحل الأخير بالمركز الرابع على سلم الترتيب النهائي.اضافة اعلان
وكان المنتخبان الوطنيان "أ" و "ب" قد وقعا في مجموعتين مختلفتين بالدور الأول، وتمكن منتخب "أ" الذي يمثله اللاعبان أحمد العواملة وراشد العلوان، من الفوز على فلسطين بنتيجة 2-0، وعلى سورية "أ" بنتيجة 2-0، وخسر أمام لبنان بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور قبل النهائي والتقى لبنان "ب" وخسر بنتيجة 0-2.
وتغلب المنتخب الوطني "ب" الذي يمثله اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان، على سورية "ب" بنتيجة 2-1، وخسر أمام لبنان "ب" بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلاقي لبنان "أ" وخسر أمامه بنتيجة 0-2، ما فرض مواجهة أردنية خالصة بين المنتخبين "أ"
و "ب" على الميدالية البرونزية.
وعلق نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على البرونزية الأردنية، قائلا: "يؤكد وقوف منتخبي الأردن للكرة الشاطئية في الدور نصف النهائي، على مدى اجتهاد المدربين واللاعبين لتحقيق إنجاز جديد على مستوى الرجال، والوقوف بالمركز الثالث على المستوى العربي، وتقلد الميدالية البرونزية، وهو أمر يحسب للكرة الطائرة الأردنية، خصوصا وأن هذا الإنجاز غائب منذ سنوات للرجال في تاريخ مشاركة اللعبة على المستوى الإقليمي، ويضاف إلى ما حققته السيدات حينما تقلدن الفضة في بطولة غرب آسيا، والبرونزية في الدورة العربية بالجزائر داخل الصالات، وقبلها توجن بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، ويساعد الإنجاز الذي تحقق للرجال في تحسين التصنيف الدولي لمنتخباتنا".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز بشرى خير وتفاؤل مع تسلم المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي مهمته للتو، وتتويجا لجهود المدرب الوطني اسماعيل توفيق، وحافزا لأقرانه المدربين الوطنيين الذين نمنحهم كل الثقة والدعم، في الوقت الذي تستحوذ فيه الطائرة الشاطئية للجنسين على مساحة كبيرة من خطة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، والتي ستبقى فيها المنتخبات الوطنية تتحضر وتشارك في مختلف البطولات على مدار العام، والتي ستوازيها إقامة البطولات الدورية للرجال والسيدات، وخوض الكثير من المشاركات الخارجية على صعيد الطائرة الشاطئية". 
1694865671430814000

"صقور الناشئين" يلاقي البحرين في مستهل مشواره بـ"سلة آسيا" منذ 38 دقيقة

1694866078870843700

عموتة في المغرب لرصد آثار الزلزال.. كرات تنس لتدريب حراس مرمى"النشامى" منذ 40 دقيقة

كرة الطائرة

بشرى يواجه النقع لتحديد المتأهل لدوري "طائرة السيدات" اليوم منذ 42 دقيقة

1694867725240921200

الأرثوذكسي واتحاد عمان يطاردان "الإنجليزية" في "سلة الناشئين" منذ 42 دقيقة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1694885758411870200

السلط يرد أطماع الرمثا بهدف القرا في دوري المحترفين

منذ 31 دقيقة
1694884830991846900

العربي يلحق بالسلط الخسارة الأولى بدوري كرة اليد

منذ 33 دقيقة
كرة السلة - تعبيرية

منتخب السيدات 3×3 يختتم مشاركته في بطولة الأمم

منذ 35 دقيقة
1694860407390590000

الفيصلي يصل للجاهزية الفنية والبدنية.. وناساف يتدرب في عمان

منذ 36 دقيقة
1694860915180605700

فيصل والناطور أبرز غيابات الوحدات عن موقعة أهلي حلب "الآسيوية"

منذ 36 دقيقة
1694870218971100400

نويصر: التايكواندو الأردنية ستحقق الميداليات في باريس

منذ 37 دقيقة
افكار و مواقف

الجيواستراتيجي وانعكاسه على الداخل الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم

الحق في الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

رعد التل |اليوم
ترجمات
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات | منذ22 ساعة
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
 