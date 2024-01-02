الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
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المنتخب الوطني ت23 يعلن قائمته لمعسكر العراق

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المنتخب الوطني ت 23

أعلن المنتخب الوطني ت 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في معسكره التدريبي خلال الفترة من 5 حتى 10 كانون الثاني الجاري في العراق، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.

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ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع أصحاب الأرض يوم 9 الشهر في مدينة البصرة.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

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