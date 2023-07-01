المنتخب الوطني لألعاب القوى أول المغادرين للمشاركة بالدورة العربية بالجزائر

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توجهت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى وألعاب القوى لذوي الهمم، صباح اليوم السبت إلى مدينة وهران الجزائرية، للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية التي تنطلق الأربعاء المقبل.وتعتبر "ألعاب القوى" أول البعثات الرياضية الأردنية - ضمن الوفد المشارك في الدورة العربية - التي تتوجه إلى الجزائر.وتتكون بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى من المدرب حسين الفضي واللاعبين : مصعب المومني (رمي القرص ودفع الجلة)، وعواد الشرفات (800 متر و1500 متر)، وبلال ذياب (100 متر و300 متر)، وعليا بشناق (100 متر و200 متر و400 متر)، وعبود جودة (20 كم مشي).فيما تتكون بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم من المدربين، محمد الحراسيس وناصر خواجا؛ واللاعبين: أحمد الهندي (الكرة الحديدية)، ونيفين البيك (رمي الرمح).ويصل يوم غد الأحد إلى الجزائر منتخبات السباحة والكرة الطائرة للسيدات والملاكمة والجودو والريشة الطائرة.--(بترا)