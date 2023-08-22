المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد يبدأ اليوم مشاركته في كأس العالم

يحيى قطيشات

يبدأ المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد اليوم مشاركته في منافسات كأس العالم، التي تنطلق في جنوب أفريقيا، وتستمر لغاية السادس والعشرين من شهر آب (اغسطس) الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي جنوب أفريقيا ومصر وعمان والسودان والسعودية والهند وباكستان واليمن إضافة إلى المنتخب الوطني.

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وخاض متسابقو المنتخب تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا بجنوب أفريقيا، تم خلاله تطبيق نظام جولات بطولة كأس العالم، من أجل أن يعتاد لاعبو المنتخب عليها.



ويأمل فرسان المنتخب الوطني والذي يمثله فريق الأمن العام، تحقيق نتائج إيجابية في البطولة قياسا على ما تم إنجازه المنتخب خلال المشاركات الماضية، والاهتمام والدعم والرعاية من اتحاد الفروسية الملكي برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة.



ويعد فريق الأمن العام، الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة، وهو حائز على مراكز متقدمة في العديد من البطولات الدولية.



ويشرف على الفريق العقيد محمد الزوايدة، والمقدم محمد العدوان، ويتولى تدريب الفريق مدرب الفريق الملازم ثاني يوسف شتيات، والفرسان حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب الجراح، وأحمد السرحان، وعمر سالم، وادحيم الفاعوري.



وكان المنتخب، خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، بعدما حقق نتائج مميزة ولافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم، التي أقيمت في مدينة لاهور الباكستانية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.



وتم أمس عقد اجتماع فني لجميع المنتخبات المشاركة وتذكيرهم بأهم القواعد والقوانين الخاصة بالمنافسة وتعريفهم بنظام البطولة، كما أجريت قرعة الخيل للمنتخبات المشاركة، وأجريت كذلك قرعة دخول المنتخبات بالترتيب، وتمت تجربة الخيول من قبل متسابقي المنتخبات المشاركة للتأكد من جاهزيتها للمنافسة وكذلك تجربة ميدان البطولة.



وقام رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد محمد بن عيسى الفيروز، بتسليم الكأس إلى اللجنة المنظمة للبطولة.



وتضم منافسات كاس العالم التي تقام على مدار 3 أيام، مسابقات فردي بالرمح من ثلاث جولات، مسابقة فرق بالرمح وتتألف من 3 أشواط، فردي السيف من 3 جولات ومسابقة فرق بالسيف من 3 جولات، ليمونتان ووتد بالسيف من جولتين، ثم مسابقة حلقتين ووتد بالرمح من جولتين، تتابع الفرق من جولتين، وسيتم تتويج الفائزين بعد انتهاء مسابقات كل يوم.

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