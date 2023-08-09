المنتخب الوطني لكرة السلة يسمي وفده المشارك بمعسكر جورجيا

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سمى المنتخب الوطني لكرة السلة وفده المتوجه غدا الى جورجيا، لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام يتخلله مباريات ودية مع منتخبات جورجيا، وإيران.ويأتي هذا المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم.وتضم قائمة الصقور كل من المدير الفني وسام الصوص، ومساعديه محمد حمدان، وعبدالله ابو قورة، ومسؤول الاحصائيات اغناسيو رودريغيز، واخصائيي العلاج حسن برهومة، وسينا دي لوس انجيلوس، ومدرب اللياقة احمد سمير والإداري فراس أبو زهره، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.فيما يشارك اللاعبون : زيد عبّاس، احمد الدويري، احمد الحمارشه، محمد حسين، فادي ابراهيم، امين ابو حواس، سامي بزيع، مالك كنعان، يوسف ابو وزنه، هاشم عباس، اشرف الهندي، زين النجداوي، احمد حموري، امير عيد، ورونديه جيفرسون.--(بترا)