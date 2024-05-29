المنتخب الوطني للسيدات يبدأ تدريباته بمشاركة 24 لاعبة

بدأ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وأجرى المنتخب الوطني تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب جاوا في عمان، واشتمل على تمارين بدنية وفنية.

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وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبة هن : شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، سيرين احريبي، ميساء جبارة، آية المجالي، رند أبوحسين، بانة البيطار، زينة حازم، العنود غازي، هيا خليل، تالا البرغوثي، تسنيم ابو الرب، لانا فراس، عليا نائل، تمارة أحمد، ريتال الشوبكي، نور زوقش، روزبهان فريج، نور المشايخ، إلى جانب مرح أبو تايه التي تلعب بفريق بروسيا دورتموند الألماني وسيلينا عكروش والتي تشارك مع فريق جامعة ريدلاندس الأميركية، وفرح أبو تايه من فريق جورجيا امباكت.



وخلت القائمة من اللاعبات لين البطوش، إيناس الجماعين وياسمين الأجرب للإصابة، وسارة أبو صباح لارتباطها مع فريقها المشارك بمنافسات دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.



و بين أبو هنطش أن هذا التجمع هو الأول عقب بطولة غرب آسيا والتي أحرز لقبها المنتخب الوطني للسيدات.



وقال : نحرص على مواصلة التدريبات استعدادا للاستحقاقات القادمة، وتحضيرا للتصفيات الآسيوية العام المقبل.



وأضاف: شهدت القائمة الحالية دخول أسماء جديدة تشارك لأول مرة بالفريق، ونتطلع لظهورهم الفني بالشكل المطلوب تمهيدا لانضمامهم رسميا، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعبة تثبت أحقيتها بالتواجد خلال الفترة المقبلة.



وختم: تعذر إقامة أي لقاء دولي ودي بهذا الوقت لاعتذار معظم المنتخبات التي تمت مخاطبتها، وسيكون البديل مباريات محلية مع بعض الاندية.



ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.--(بترا)