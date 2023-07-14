المنتخب الوطني للكراتيه يتوهج في دورة الألعاب العربية

المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية واتحاد الإعلام الرياضي

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الجزائر - توهج المنتخب الوطني للكراتيه، في مستهل مشواره بدورة الألعاب العربية التي تختتم منافساتها مساء اليوم في ملعب 5 جويلية بالجزائر.ونجح منتخب الكراتيه بالفوز بميداليتين ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب الوطني لكرة الهدف من الفوز بميدالية فضية ومنتخب كرة الطاولة ببرونزية في مسابقة زوجي السيدات.ورفع لاعبو المنتخبات الوطنية رصيد الأردن من الميداليات الملونة إلى 57 ميدالية موزعة على 17 ذهبية و16 فضية و24 برونزية.منتخب الكراتيه في الموعدوكان المنتخب الوطني للكراتيه في الموعد بحصده لميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية واحدة وأخرى برونزية.وجاءت الذهبيتان عن طريق عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، فيما حققت اللاعبة لين منصور الميدالية الفضية لمنافسات وزن تحت 55 كغم، ونال اللاعب حسن مصاروة الميدالية البرونزية لفئة وزن تحت 75 كغم.وتمكن المصاطفة من تحقيق 3 انتصارات في الدور التمهيدي على التونسي ليث حجي 10-1 والمغربي سيد اوبايا بنتيجة 6-1 والجزائري فؤاد بن بارا بنتيجة 3-0.وفي الدور نصف النهائي تجاوز المصاطفة محطة الليبي إبراهيم الشاتي بنتيجة 8-0 قبل أن يحقق ذهبية الوزن بعد الفوز على السعودي فهد الخثعمي بنتيجة 3-0.ونجح اللاعب عمر شقرة ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم في تجاوز عقبة اللاعب السعودي عبدالعزيز البشير بنتيجة 8-5، قبل أن يحقق الفوز في النهائي على اللاعب المغربي علي عبدل جينا بنتيجة 9-2 ليحقق الميدالية الذهبية.ونالت اللاعبة لين منصور فضية وزن تحت 55 كغم، بعد أن حققت الفوز في 3 نزالات على المغربية سوسن بنت شباب بنتيجة 4-1 والتونسية شيرين زاراتي بنتيجة 3-0 والسعودية ملاك الخليدي بنتيجة 8-0 قبل أن تخسر النهائي أمام الجزائرية لويزة أبو عريش بنتيجة 0-4.وحقق اللاعب حسن مصاروة برونزية وزنه بعد فوزين على السوري وسام أبو محمود والجزائري أسامة زيد وخسارته لنزالين أمام المغربي أنس العلمي والسعودي سلطان الزهراني.وخرجت اللاعبة منى الديري من منافسات وزن تحت 61 كغم من الدور الأول بعد خسارتين أمام كل من الإماراتية سارة العامري والمغربية فاطمة الزهراء.فضية لمنتخب كرة الهدفمن ناحية ثانية، نال المنتخب الوطني لكرة الهدف الميدالية الفضية وذلك في ختام مشاركته بالنسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية.وخسر المنتخب الوطني المباراة النهائية بالهدف الذهبي أمام منتخب الجزائر المستضيف بنتيجة 9-10.وكان منتخب كرة الهدف قد تأهل إلى المشهد النهائي بعد فوزه على المنتخب القطري في الدور نصف النهائي بنتيجة 11-5.وفي كرة الطاولة، فازت لاعبتا المنتخب الوطني، تيماء أبو يمن وبتول خضر، بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات زوجي السيدات.وجاء فوز أبو يمن وخضر بالميدالية البرونزية بعد تغلبهما على الثنائي السوري زينة أسعد وهند ظاظا بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام الثنائي التونسي فدوى القارصي وعبير الحاج صالح بنتيجة 1-3.وفي مسابقة كرة السلة 3x3، تأهل المنتخب الوطني للسيدات إلى الدور نصف النهائي بتغلبه على المنتخب السعودي بنتيجة 22-6.وفي رفع الأثقال، حل لاعب المنتخب الوطني محمد العابودي في المركز الرابع في وزن 88 كغم بفئتي الخطف والنتر، بعدما حقق 140 كغم في رفعة الخطف و166 كغم في رفعة النتر.وفي الشطرنج، جاءت لاعبتا المنتخب الوطني ربى القضاة وغيداء العطار بالمركزين السادس والسابع برصيد 6 نقاط و5 نقاط ونصف على التوالي في مسابقة الشطرنج الخاطف.وكانت اللاعبتان القضاة والعطار قد احتلتا المركزين الثامن والثامن عشر في مسابقة الشطرنج السريع برصيد 5 نقاط ونصف و4 نقاط ونصف على التوالي.