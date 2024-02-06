المنتخب الوطني ونهائي آسيا.. حلم تحول إلى حقيقة

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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الدوحة - كتب لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم أسماءهم بحروف من ذهب، وصنعوا تاريخا جديدا في بطولة كأس آسيا 2023، عقب فوزهم يوم أمس على منتخب كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، في ليلة لن تمحى من ذاكرة عشاق الكرة الأردنية.وهنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المنتخب الوطني، وقال عبر منصة "x": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا، مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا، راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".وهنأت جلالة الملكة رانيا المنتخب الوطني بتأهله لأول مرة إلى النهائي، وقالت عبر منصة «x»: «فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني».كما بارك ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فوز المنتخب الوطني وتأهله إلى النهائي، وقال عبر منصة "إنستجرام": "كتبتم التاريخ وصنعتم المجد مليون مبروك للأردن والأردنيين".وحضر المباراة في الملعب سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم.واحتفلت الجماهير الأردنية في الملعب لمدة طويلة مع اللاعبين، وواصلت احتفالاتها في شوارع الدوحة حتى وقت متأخر، فيما امتدت الاحتفالات إلى شوارع العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة.ونجح المنتخب الوطني في تسجيل الهدفين خلال الشوط الثاني عبر يزن النعيمات (53)، وموسى التعمري (66)، في المباراة التي احتضنها ستاد أحمد بن علي المونديالي، ليحجز مقعدا له في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.وألغى حكم المباراة هدفا لكوريا الجنوبية سجله سون هيونج مين بداعي التسلل عند الدقيقة 19، فيما تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح المنافس، بعد عودته لتقنية الفيديو عند الدقيقة 31.وتقام اليوم المباراة الثانية لحساب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، والتي ستجمع المنتخب القطري حامل اللقب بالنسخة الماضية وصاحب الضيافة، بنظيره الإيراني عند الساعة السادسة مساء على ستاد الثمامة.وينتظر "النشامى" الفائز من تلك المواجهة، ليخوض أمامه المباراة النهائية يوم السبت المقبل على ستاد لوسيل.مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، براء مرعي، إحسان حداد، نزار الرشدان (رجائي عايد)، نور الدين الروابدة، محمد أبو حشيش، موسى التعمري، محمود مرضي (إبراهيم سعادة) ويزن النعيمات (أنس العوضات).المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).كوريا الجنوبية: جو هيون وو، سيول يونج وو، كيم تاي هوان، جونج سيونج هيون، كيم يونج جوون، بارك يونج وو (تشو جوي سونج)، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج (جيونج وو يونج)، سون هيونج مين، هوانج هي تشان (يانج هيون جون) ولي كانج إن.الحكام: محمد عبد الله (الإمارات)، المساعد الأول محمد الحمادي (الإمارات)، المساعد الثاني حسن الماهري (الإمارات)، والحكم الرابع نينج ما (الصين)الإنذارات: هوانج إن بيوم، جونج سيونج هيون، تشو جوي سونج (كوريا الجنوبية) إحسان حداد، محمد أبو حشيش (الأردن).- خطف لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري من دفاعات كوريا الجنوبية، وتقدم بالكرة نحو المرمى، قبل التمرير إلى زميله يزن النعيمات، الذي تسلم الكرة ووضعها من فوق حارس المرمى (53).- استلم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري الكرة من منتصف الملعب، وتخطى أكثر من لاعب، قبل أن يسدد الكرة من حافة منطقة الجزاء بيسراه على يمين الحارس جو هيون وو الهدف الثاني (66).- قطع الرشدان الكرة من الدفاعات الكورية وسددها من بعيد، لكن الحارس حول كرته إلى ركنية (4).- حاول حداد مباغتة جو هيون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى بقليل (5).- تصدى الحارس الكوري لتسديدة الروابدة الضعيفة وأبعدها عن مرماه (18).- راوغ النعيمات دفاعات كوريا الجنوبية وسدد كرة قوية تمكن الحارس من إيقافها (26).- لم يحسن التعمري التعامل مع الكرة ليسدد بتسرع خارج الخشبات الثلاث (28).- تصدى القائم الأيمن لمرمى المنتخب الوطني لرأسية المهاجم جاي سونج (32).- قدم النعيمات فاصلا مهاريا في منطقة جزاء كوريا الجنوبية، مسددا الكرة بقوة ليبعدها الحارس، وارتدت أمام الروابدة الذي سددها من اللمسة الأولى وتصدى لها الحارس مجددا (42).- تابع البديل جوي سونج الكرة من ركنية برأسه فوق المرمى (60).- تسلم التعمري كرة من حافة منطقة الجزاء وتقدم بها قبل أن يسددها بقوة أمام تألق الحارس الكوري الجنوبي الذي حولها لركنية (64).حصل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، ليحوز على هذه الجائزة للمرة الثانية في البطولة، بعد أن تحصل عليها في المواجهة الأولى بدور المجموعات أمام ماليزيا.وقام التعمري بتمرير 8 كرات في المباراة جميعها قصيرة، وبنسبة دقت بلغت 87.5 %، ونجح في 8 التحامات ومنها واحد هوائي، وسدد خلال المباراة 3 كرات، اثنتان منها على المرمى، إلى جانب صناعته لـ 3 فرص، وعرضية واحدة ناجحة، واكتسابه خطأين في المواجهة.وكشف المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، عن السر وراء تسجيل الفوز على منتخب كوريا الجنوبية، وأوضح أنه أبلغ اللاعبين بعدم احترام المنافس بصورة مبالغة بها، إلى جانب دراسته المسبقة عن المنافس الذي يستقبل أهدافا كثيرة في البطولة.وبين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لم يكن يتوقع أو يرشح بلوغ "النشامى" المشهد الختامي، نظرا للظروف الصعبة التي رافقت مرحلة إعداد المنتخب الوطني للبطولة، إلى جانب وجود صعوبات في الكرة الأردنية بشكل عام. وأضاف: "لدينا فترة قصيرة من أجل الإعداد للمباراة النهائية، وسنناقش لاحقا منافسنا المقبل، وواجبنا تمثيل المنتخب الوطني بجدية".وتمنى عموتة بأن يتم الاستثمار في الكرة الأردنية لاحقا، والبناء على هذا الإنجاز من خلال الاستثمار بالبنية التحتية، وإعداد مدربين على مستوى عال، والاهتمام أيضا بالفئات السنية.من جهته، قال التعمري، إن الجمهور الأردني يستحق الفوز، إلى جانب عموتة الذي أبلغ اللاعبين قبل المواجهة بأن اللاعبين عليهم الاستمتاع ودخول المجريات بأريحية، مفيدا بأن المدرب صنع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، مهديا الفوز أيضا للشعب المغربي.ولفت التعمري إلى أن الانضباط التكتيكي من قبل اللاعبين، أثمر عن تسجيل نتيجة الفوز على منتخب قوي، موضحا بأنه لم يكن يقدم هذا الأداء دون جهد من زملائه اللاعبين، وذكر أنهم يستحقون اللعب في مستويات أعلى، واصفا اللاعب الأردني بالمظلوم.وبدوره، أشار المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي يورجن كلينسمان، إلى أنه يشعر بخيبة أمل بالخسارة في المواجهة، حيث تمثل هدفه الأساسي في اللقاء بالوصول للمباراة النهائية، مفيدا بأن المنتخب الوطني استحق الفوز لنجاحه في جميع المواجهات الفردية، التي حذر منها المدرب لاعبيه قبل المباراة.وبين كلينسمان أن اللاعبين الأردنيين لعبوا بصورة قتالية أكبر من لاعبيه، ما منحهم العبور والتأهل للمشهد الختامي عن جدارة واستحقاق، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة والوداع وعدم تحقيق الهدف بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي.وتابع: "أعتقد أن لدى المنتخب الأردني فرصة حقيقية للفوز بالبطولة، سوف نرى من سيفوز في لقاء إيران وقطر، والمنتخب الأردني قوي ويمتلك الثقة، ولديه لاعبون مميزون، وأثبتوا هذا الأمر خلال المباراة".