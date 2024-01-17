المنتخب الوطني يتدرب بصفوف مكتملة.. ومرضي يزين التشكيلة المثالية

مهند جويلس

الدوحة - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، مرحلة التأقلم على الأجواء المناخية الحارة، من خلال التدريب الذي أقيم الأربعاء في ساعات الظهيرة، تحضيرا لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد السبت على ملعب الثمامة عند الساعة الثانية والنصف مساء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وكان اللاعب محمود مرضي قد تعرض لكدمة بسيطة خلال مواجهة ماليزيا، إلا أنه تماثل الشفاء وأصبح جاهزا لموقعة كوريا الجنوبية، بحسب تصريحات رسمية من معسكر المنتخب الوطني عبر الدائرة الإعلامية، كما عاد اللاعبان إبراهيم سعادة ويوسف أبو جلبوش "صيصا" للتدريبات بعد تعرضهما لوعكة صحية مؤخرا، أبعدتهما عن حسابات الجهاز الفني في المباراة الماضية.

ويحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، على جاهزية جميع لاعبيه، من أجل الاستعانة بهم كأوراق رابحة في المباريات، علما بأنه من المتوقع أن يعتمد في المباراة المقبلة، على الأسماء ذاتها التي حققت الفوز على ماليزيا 4-0 مساء الإثنين، وهي الأسماء التي تخدم أفكار المدرب الفنية.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس عن تشكيلة الجولة الأولى للبطولة الآسيوية، والتي شهدت تواجد محمود مرضي من طرف المنتخب الوطني، نظير تفوقه وتألقه في مباراة ماليزيا، على الرغم من خوضه 32 دقيقة، حيث سجل هدفين وكان مميزا في تحركاته على الطرف الأيسر من الملعب، ليستحق على إثرها التواجد في التشكيلة بحسب اختيارات الاتحاد القاري للعبة.

ويخوض المنتخب مباراته المقبلة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل، والتي تعد الأصعب في مشوار المنتخب الحالي، علما بأن المنتخب أعطى انطباعا جيدا في حضوره الأول، بانتظار تطور الأداء أمام كوريا أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب.

إشادة بـ"رباعي" النشامى

وحظي 4 لاعبين من المنتخب الوطني بإشادة واسعة من قبل الجماهير الأردنية، والإعلام العربي المتواجد في الدوحة، نظير ما قدموه في مباراتهم الأولى أمام ماليزيا، حيث برزوا بصورة ملفتة على الرغم من اختيار الاتحاد الآسيوي لاعبا واحدا من بينهم للتشكيلة المثالية للجولة الأولى.

وتألق حارس المرمى يزيد أبو ليلى في أكثر من مناسبة، ونجح في التصدي لأكثر من كرة، محافظا على نظافة شباك المنتخب الوطني، مع مساهمة كبيرة للمدافع يزن العرب، الذي كان الأميز في الخط الخلفي، بقطعه لغالبية الكرات التي جاءت من الطرف الماليزي، وشراسته الكبيرة في سبيل الدفاع عن المرمى، علما بأنه أحد اللاعبين الذين لعبوا سابقا في الدوري الماليزي.

كما تألق نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، وفرض اسمه واحدا من أبرز نجوم الجولة الأولى بتسجيله هدفين، حيث أشار ممثلو وسائل الإعلام المتواجدة في الدوحة بأن التعمري يحمل على عاتقه آمال وطموحات الجماهير الأردنية، باعتباره أكثر اللاعبين مهارة وصاحب إمكانيات فنية كبيرة، وهو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بالإضافة إلى مرضي الذي نال حصته من الثناء والمديح.

ومن المتوقع أن يعتمد عموتة على لاعبين أصحاب مهارات عالية في المباراة المقبلة، لم يستفد منهم في المباراة الماضية، على غرار محمد أبو زريق "شرارة" ومهند أبو طه، فيما قد يمنح اللاعب أنس العوضات وقتا أكبر أمام كوريا الجنوبية بحسب نتيجة المباراة وظروفها.

آمال بصخب جماهيري أكبر

إلى ذلك أدت جماهير المنتخب الوطني واجبها في مواجهة ماليزيا الأولى، بحضورها بعدد كبير على ستاد الجنوب خلال المباراة الاولى امام ماليزيا، حيث تابع المباراة من المدرجات 23116 مشجعا، أغلبهم من جمهور المنتخب الوطني، ما جعله محط أنظار وسائل الإعلام العربية والآسيوية.

وقامت الجالية الأردنية في قطر بالتجهيز للمواجهة من خلال تحفيز الجماهير بالذهاب للملعب ومؤازرة المنتخب، كما سعت إلى تأمين أكبر عدد من التذاكر المجانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير للحضور ومساندة المنتخب في أول ظهور له.

في المقابل سافر العديد من المشجعين إلى قطر، لمؤازرة "النشامى" في مشاركته الخامسة بالبطولة.

ونجح المنتخب في حضور الجماهير بعدد كبير بتسجيل فوز مريح على نظيره الماليزي، لكن الجمهور بحاجة للتواجد بصخب أكبر في المباريات المقبلة، كي يستمر تحفيز اللاعبين على أرض الملعب.

وهنا يأتي دور الروابط أو المسؤولين عن قيادة الجماهير في مناطق معينة، من أجل ضمان ألا يقتصر التفاعل على دقائق بسيطة عند تسجيل الأهداف.

ويعد الجمهور الأردني من الأميز بين الدول الآسيوية في البطولات القارية، والأمل معقود على على أن يقوم بدوره في بث الحماس في نفوس اللاعبين، بغية تحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية يوم السبت.

ويخوض المنتخب مواجهته المقبلة أمام كوريا الجنوبية على ستاد الثمامة المونديالي، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 40000 ألف مشجع، علما بأن عددا كبيرا من الجماهير، قامت خلال الفترات الماضية بشراء تذاكرها للمباراة.

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أنس العوضات ويوسف أبو جلبوش خلال تدريبات المنتخب الوطني على ملعب العقلة - (من المصدر)