المنتخب الوطني يتعثر أمام نظيره اللبناني ودياً

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تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة جاءت من أمام مستضيفه اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت اليوم على ملعب طرابلس البلدي، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.