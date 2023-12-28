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الخميس 28 كانون الأول 2023
5:08 م
المنتخب الوطني يتعثر أمام نظيره اللبناني ودياً
جانب من اللقاء
تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة جاءت من أمام مستضيفه اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت اليوم على ملعب طرابلس البلدي، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.
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