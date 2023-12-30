السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني يتوج بطلا للعرب.. ونجوم العالم في عمان

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المنتخب الوطني لكرة الطاولة بعد تتويجه بطلا للعرب 2023 - (من المصدر)
عمان – جاء العام 2023 مميزا بالنسبة لكرة الطاولة الأردنية، حيث واصلت المنتخبات الوطنية تحقيق الإنجازات الثمينة، وكان من أبرز الإنجازات، فوز المنتخب الوطني للرجال بذهبية البطولة العربية، وحصول الأردن على 3 ميداليات برونزية في الدورة الرياضية العربية.اضافة اعلان
ولأول مرة في تاريخ اللعبة، تستقبل العاصمة عمان مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون الأبرز على الساحة المحلية من خلال مشاركتهم في سلسلة بطولات العالم (جولة عمان)، والتي حققت نجاحات واسعة ومتابعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.
وفي البطولات المحلية، فاز الأرثوذكسي بلقب دوري الدرجة الأولى، مثلما نال فريق حماد لقب دوري السيدات، مثلما تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري عمرو رضا مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، مثلما أقامت المنتخبات الوطنية معسكرات تدريبية في إيران ومصر.
الأردن بطل العرب
وبرهن لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية قوتهم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، عندما حصدوا 11 ميدالية مختلفة الألوان في البطولة العربية التي جرت في مدينة السليمانية العراقية، وكان أبرزها الميدالية الذهبية لفرق الرجال، والتي نالها اللاعبون زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم.
كما نال اللاعب زياد عزيز الميدالية الفضية لفردي الرجال، وفاز أيضا لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن بالميدالية البرونزية للمسابقة ذاتها، وفاز ثنائي المنتخب الوطني زياد عزيز وريناد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي المختلط، وفاز ثنائي المنتخب الوطني ريناد الحسني وزينة صدقة بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشابات، كما فاز ثنائي المنتخب الوطني ايلين ذريوات وغلا ذريوات بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشبلات، وفاز ثنائي المنتخب الوطني راكان الزعبي ومراد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي البراعم.
وحصل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات: زينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفريق الشابات، وحصلت اللاعبة ايلين الذريوات على الميدالية البرونزية لفردي البرعمات، وحصل المنتخب الوطني والمكون من: هاشم الهباهبة وعيسى الشماع ومؤمن الجعافرة على الميدالية البرونزية لفرق الناشئين، وحصلت اللاعبة ريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفرق الشابات.
3 "برونزيات" في الدورة العربية
ونال لاعبو المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية في الدورة الرياضية العربية، والتي أقيمت في الجزائر، حيث حصل ثنائي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن، على الميدالية البرونزية  في مسابقة الزوجي المختلط، وحققت لاعبتا المنتخب الوطني، تيماء أبو يمن وبتول خضر، الميدالية البرونزية، كما حصل المنتخب الوطني للرجال والمكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم على الميدالية البرونزية لفرق الرجال.
إنجازات الفئات العمرية
ولم تقف الإنجازات عند منتخبات الكبار، فقد نالت منتخبات الفئات العمرية العديد من الإنجازات في مختلف البطولات الرسمية، التي شاركت فيها، حيث تمكن اللاعب راكان الزعبي من الفوز بالمركز الثاني لفئة تحت 11 سنة في بطولة الإمارات الدولية، ونالت اللاعبة ايلين الذريوات المركز الثاني بطولة بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية، وحصلت اللاعبة ليندا درويش على الميدالية البرونزية في البطولة والفئة ذاتهما.
وحصل المنتخب الوطني للسيدات والمكون من اللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة على الميدالية البرونزية لبطولة قبرص الدولية، كما تأهل المنتخب الوطني للناشئات والمكون من اللاعبات ريناد الحسيني وزينة صدقة وبتول باسم، إلى البطولة البطولة الآسيوية، بعد أن حقق المركز الثاني في التصفيات التي جرت في مدينة السليمانية العراقية.
الأرثوذكسي بطلا للدوري والنخبة
وتوج فريق الأرثوذكسي بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وجاء فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، ثم فريق الوحدات بالمركز الثالث، تبعه مؤتة بالمركز الرابع، وفي بطولة السيدات فاز فريق حمادة باللقب، وحل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني.
كما فاز فريق الأرثوذكسي بلقب بطولة النخبة، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، تبعه فريق الوحدات بالمركز الثالث.
وتأهل فريقا الكرك والأقصى إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، بعد ان حصلا على المركزين الأول والثاني في بطولة الدرجة الثانية، والتي جرت في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
وفي بطولة المملكة المفتوحة، فاز اللاعب زياد عزيز بلقب فئة الرجال، ورائد الدميسي بفئة تحت 19 سنة، وعيسى الشماع بفئة 17، وعيسى الشماع بفئة 15، وجاد بيساني بفئة 17، ويامن الجعافرة بفئة 13، وركان الزعبي بفئة 11، وفازت تيماء أبو يمن بفئة السيدات، وريناد الحسني بفئة 19 سنة وبتول باسم بفئة 17، وجنى ايمن بفئة 15، وغلا أيمن بفئة 13، وايلين أيمن بفئة 11.
وأقام الاتحاد بطولة الرواد، والتي فاز فيها ببفئة 35-45 سنة، جلال الكسواني، وفئة 45-55، طارق الزعبي، وفئة 56-65 رائد الشريف.
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