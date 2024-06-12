المنتخب الوطني يحتفي بفوز تاريخي مستحق على السعودية

مهند جويلس

عمان- أثبت المنتخب الوطني لكرة القدم، أن حلوله وصيفا لبطل كأس آسيا أوائل العام الحالي، لم يأت من باب الصدفة، فاغتنم صدارة المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بفوزه الثلاثاء على مضيفه المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 على ستاد “الأول بارك” في الرياض، في منافسات الجولة الأخيرة.

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واحتفلت الجماهير الأردنية الحاضرة في الملعب مع اللاعبين بعد الفوز الثمين الذي تحقق بالأراضي السعودية، فيما قام اللاعبون بأداء “الدبكة” عند حدود الملعب، تعبيرا عن فرحة اقتناص الصدارة وإلحاق أول خسارة رسمية لـ”الأخضر” على ملعب “الأول بارك”، بعد 6 مباريات سابقة رسمية لم يعرف بها سوى الانتصارات.

وتقدم المنتخب السعودي بالنتيجة بعد مرور 16 دقيقة عبر المدافع علي لاجامي، قبل أن يقلب “النشامى” الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر علي علوان عند الدقيقة 27، ونور الدين الروابدة (45+5).

وصعد المنتخب لصدارة المجموعة وبرصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما استقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ويعود وفد المنتخب الوطني إلى أرض الوطن اليوم، فيما سينخرط عدد من اللاعبين مع فرقهم المحلية لاستئناف بقية مباريات كأس الأردن المقرر ختامها في 28 من الشهر الحالي.

السعودية 1 الأردن 2

مثل السعودية: محمد العويس (أحمد الكسار)، سعود عبد الحميد، علي البليهي، علي لاجامي، ريان حامد، مصعب الجوير، عبد الله الخيبري (عبد الرحمن غريب)، محمد كنو، ناصر الدوسري (متعب الحربي)، سالم الدوسري (مختار علي) وفراس البريكان (عبد الله رديف).

المدير الفني: روبيرتو مانشيني (إيطاليا)

الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان (إبراهيم سعادة)، نور الدين الروابدة (محمود شوكت)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، علي علوان (مهند أبو طه)، موسى التعمري (رجائي عايد) ويزن النعيمات.

المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)

الحكام: عادل النقبي (الإمارات)، أحمد الراشدي (الإمارات)، سابت العلي (الإمارات)، يحيى الملا (الإمارات).

الإنذارات: محمود مرضي، إحسان حداد (الأردن) عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، علي البليهي (السعودية)

سيناريو الأهداف

- رفع لاعب المنتخب السعودي مصعب الجويري الكرة من ركلة ركنية، قابلها زميله المدافع علي لاجامي بكعبه بصورة مميزة في سقف مرمى المنتخب الوطني (16).

- انسل مهاجم المنتخب الوطني موسى التعمري من الجانب الأيمن وراوغ المدافع عبد الله الخيبري، قبل أن يرسل الكرة عرضية وترتطم بالمدافع وتتهادى أمام علي علوان الذي حولها برأسه في الشباك (27).

- استثمر لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة الكرة العائدة من دفاعات المنتخب السعودي على حافة منطقة الجزاء، وسدد الكرة بالتي ارتطمت باللاعب مصعب الجوير قبل توجهها للمرمى (45+2).

فرص المباراة

- أبعد أبو ليلى كرة خطيرة من مسافة قريبة بعد تسديدة متقنة من الظهير عبد الحميد (4).

- أبعد نصيب كرة من خط المرمى بعد محاولة من الدوسري عقب تجاوزه حارس النشامى (15).

- أهدر علوان كرة قريبة من المرمى بتسديدة من الجانب الأيسر ابتعدت عن الخشبات الثلاث (20).

- التقط أبو ليلى بثقة تسديدة عبد الحميد الهوائية من داخل منطقة الجزاء (43).

- أطلق الجوير تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تعامل معها أبو ليلى باقتدار (49).

- مرر عبد الحميد كرة أرضية من الطرف الأيمن قابلها الدوسري بتسديدة ردها نصيب لركنية (59).

- حرم الكسار المدافع العرب من تعزيز النتيجة للمنتخب الوطني لتصديه لضربة رأسية وتحولت بالعارضة (71).

- سدد كنو كرة قوية أبعدها أبو ليلى بحضور تام لركلة ركنية (75).

- أطلق النعيمات قذيفة من مسافة بعيدة أبعدها حارس السعودية عن مرماه (80).

- نجح أبو ليلى في التصدي لمحاولة كنو على دفعتين بعد تسديدة قوية بيسراه (90+1).

نجم اللقاء

حصل لاعب المنتخب الوطني علي علوان، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب اختيار مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تسجيل الهدف الأول وقيامه بأدائه على أكمل وجه في الثلث الأخير من الملعب.

شذرات وكواليس

- تابع مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السعودي 17 ألفا و871 مشجعا من المدرجات.

- سجل لاعب النشامى علي علوان الهدف الثالث عشر له بقميص المنتخب الوطني، فيما سجل نور الدين الروابدة الهدف الثاني في مشواره مع المنتخب.

- حقق المنتخب الوطني الفوز الرابع على التوالي في المجموعة السابعة، ويعد الأقوى هجوميا المجموعة بتسجيله 16 هدفا في 6 مباريات.

- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل نتيجة الفوز للمرة الأولى في تاريخه على المنتخب السعودي بأرض الأخير في جميع المنافسات سواء الرسمية أو الودية، علما بأنه أقيمت 8 مباريات سابقة على أرض السعودية من أصل 16 مواجهة بين الفريقين قبل لقاء أمس.

اكتمال فرق الدور الحاسم

واكتملت أمس أضلاع الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد معرفة المنتخبات الثمانية عشرة المتأهلة عن المجموعات التسع في قارة آسيا، والتي ضمنت بدورها أيضا المشاركة بمنافسات كأس آسيا المقبلة في العام 2027 في السعودية.

وتأهل المنتخب القطري متصدرا للمجموعة الأولى برفقة المنتخب الكويتي، فيما تأهلت اليابان عن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برفقة الوصيف المنتخب الكوري الشمالي، كما بلغت كوريا الجنوبية الدور ذاته متصدرة عن المجموعة الثالثة وبرفقتها منتخب الصين، وعن المجموعة الرابعة تأهل منتخب سلطنة عمان برفقة قيرغيزستان.

وضمن منتخبا إيران وأوزبكستان التأهل عن المجموعة الخامسة، فيما تأهل المنتخب العراقي متصدرا عن المجموعة السادسة ورافقه المنتخب الإندونيسي، ومنتخبا الإمارات والبحرين عن المجموعة الثامنة، فيما بلغت أستراليا الدور ذاته بالعلامة الكاملة عن المجموعة التاسعة وبرفقتها المنتخب الفلسطيني.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 27 من شهر حزيران (يونيو) الحالي، موعدا لإجراء قرعة الدور الحاسم، حيث سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويخوض كل فريق 10 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما تلعب المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في تصفيات أخرى، بحيث يتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة لكأس العالم، فيما يلعب ثاني كل مجموعة مع الآخر، ليتأهل لاحقا للملحق العالمي.