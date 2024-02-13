المنتخب الوطني يحظى باستقبال الأبطال في ليلة تاريخية

مهند جويلس

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عمان - نشر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في انستجرام فيديو للمنتخب الوطني خلال نهائي كأس آسيا الذي أقيم السبت الماضي في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.وكتب سموه على الفيديو المنشور في رسالة لنشامى المنتخب الوطني: «قد تُوّجتم على عروش قلوبنا.. النشمي يبقى نشمياً.. وعنوان مراسم التكريم الحقيقية محبة الجماهير لكم.. أنتم منا ونحن منكم.. لاعبو منتخبنا يجسدون هويتنا الأردنية التي لطالما تميّزت بالعزة وحب الخير للأشقاء العرب وللعالم.. أنتم يا رفاق كهذا الوطن تُحاربون وتسعون لتحقيق المجد.. بالرغم من الإمكانيات المحدودة إلا أنكم أصبحتم محط أنظار العالم بهذا الأداء البطولي.. أنتم تماما كالأردن، أنتم فخرنا وعزنا.. مشاعر الفرح والحزن قد تختلط في آن واحد، ولكن حب الأردن هو الثابت».ووصل المنتخب أرض الوطن أمس، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملكة علياء الدولي نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين.وقال سمو الأمير علي في تصريحات صحفية على هامش الاستقبال، إن نجوم المنتخب مثلوا كل الأردنيين وأدخلوا الفرح إلى قلوبهم، بما حققوه من إنجاز في البطولة.وأضاف سموه، أن ما قدمه النشامى يثبت أن لا شيء مستحيل في الحياة، مشددا على أن المهم الآن هو المستقبل والنظر إلى تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما.وأشاد سموه بأداء الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على مجهوداته، التي انعكست بشكل إيجابي على أداء المنتخب.من جهته، دعا مدرب المنتخب الوطني، المغربي الحسين عموتة، إلى استثمار بلوغ منتخب "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا، من خلال "إنشاء مشاريع عميقة" حتى تستمر هذه الإنجازات، وقال في تصريحات لصحفيين في المطار: "هذا الإنجاز يمكن البناء عليه للمستقبل القريب والبعيد".ووجه عموتة شكره للاعبين "السلاح داخل الملعب الذين أنجزوا الجزء الأكبر"، بدعم من سمو الأمير علي، كما شكر أيضا الأجهزة الفنية والطبية واللوجستية والجماهير، مضيفا أن الطموح "كبير ولا يتصور" داخل صفوف الفريق، وهو ما يتطلب خلق مسببات أي شروط للنجاح والجدية" إضافة إلى "التفاني في العمل والمساندة اللامحدودة للجميع".أما قائد المنتخب الوطني احسان حداد، فأكد إن كرة القدم الأردنية تمر بأفضل لحظاتها لما تحقق من إنجاز، مضيفا أن الشعور بالفخر عالٍ.وأوضح حداد أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الأمير علي والجماهير الأردنية، كانت حافزا لتحقيق الانجاز.وأضاف أن ما تحقق من إنجاز سيعود بالنفع على الكرة الأردنية وسيبنى عليه في ظل ارتفاع سقف الطموح لدى الجميع.واحتشد عدد كبير من الجماهير الأردنية في وقت مبكر، خارج أسوار مدينة الحسين للشباب، للمشاركة في الاحتفال الكبير والتاريخي الذي أقيم بتنظيم من اتحاد الكرة، على أرضية ستاد عمان الدولي.وتأخر وصول حافلة المنتخب الوطني لستاد عمان عن الموعد المحدد لها، حيث استقبل المنتخب في المطار الآلاف من الجماهير، ما أعاق حركة السير من المطار تجاه الملعب.وبدئ الاحتفال بعرض من موسيقات القوات المسلحة الأردنية، قبل أن تستمر الفقرات المنوعة بتقديم من الإعلامي أسامة الجيتاوي والإعلامية رندة كرادشة، اللذين استهلا الفقرات بالإشارة إلى صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في وجه الاحتلال الغاشم.وعزف السلام الملكي من قبل موسيقات القوات المسلحة، قبل قراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، ليدخل لاعبو المنتخب الوطني بعدها إلى أرض الملعب وسط ترحيب كبير من قبل الجماهير الحاضرة التي تجاوز عددها 10 آلاف مشجع.ودخل كل لاعب على حدة حسب ترتيب أرقام قمصان اللاعبين، وكان لافتا دخول مدافع المنتخب الوطني يزن العرب إلى جانب والدته.وأجرى الجيتاوي وكرادشة مقابلات مع نجوم المنتخب على منصة الحفل، حيث قدم اللاعبون شكرهم للجماهير الأردنية على دعمها اللا محدود لهم طوال منافسات البطولة، فيما وضع قائد المنتخب الوطني احسان حداد، الكرة في ملعب الحكومة، موضحا أن مواجهة الإنجاز الذي تحقق، يتطلب ارتقاء الجهات المعنية لمستوى التحدي، من خلال القيام باتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الكرة الأردنية التي أثبتت أحقيتها بالدعم.وقام اللاعبون بالتوقيع على كرات وتوزيعها على الجماهير الحاضرة، تقديرا لحضورها أمس، ودعمها للمنتخب في الفترة الماضية.وكان "النشامى" قد حل وصيفا لبطل آسيا، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها في مختلف الأدوار، بداية من الفوز على ماليزيا برباعية بيضاء، قبل التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر مباراة البحرين بهدف نظيف، بعد أن كان ضامنا للتأهل للدور التالي، قبل أن يقصي العراق من البطولة بثمن النهائي بنتيجة 3-2، ويتخطى طاجيكستان بربع النهائي بهدف نظيف، ثم يحقق الفوز التاريخي والمستحق على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في المربع الذهبي، وخسر المواجهة النهائية أمام قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف.وضمت قائمة المنتخب بالبطولة 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات، بقيادة فنية مغربية تمثلت بالمدرب الحسين عموتة.وحصل "النشامى" على مكافأة مالية كبيرة بحصوله على وصافة البطولة، وقيمتها 3 ملايين دولار.إلى ذلك، أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، إن الاتحاد يدرس "الإجراء الأفضل لاتخاذه" بعد احتساب الحكم الصيني ركلتي جزاء "مشكوك في صحتهما" من أصل 3 لصالح منتخب قطر في نهائي كأس آسيا.وأوضح جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة، أن "الاتحاد يدرس الموضوع لمعرفة أحسن إجراء يمكن اتخاذه، لمنع تكرار الأخطاء التحكيمية، مبينا أن المباراة النهائية كانت "أغرب مباراة في العالم" حسب وصفه، احتسب الحكم 3 ضربات جزاء للمنتخب المضيف.وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لنهائيات كأس آسيا، والتي شهدت تواجد لاعبي المنتخب الوطني يزن النعيمات وعبدالله نصيب، مقابل غياب لافت لموسى التعمري.وسجل التعمري، مهاجم نادي مونبيليه الفرنسي، 3 أهداف خلال مشوار منتخب "النشامى"، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لحجز موقع في التشكيلة الأساسية.وضمت التشكيلة المثالية، أربعة لاعبين من قطر، تقدّمهم أكرم عفيف أفضل لاعب في البطولة وهدافها، وصاحب ثلاثية من ثلاث ركلات جزاء في المباراة النهائية، إلى جانب أفضل حارس في البطولة مشعل برشم، والقائد حسن الهيدوس والمدافع لوكاس منديش، وفيما يلي التشكيلة:حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)خط الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس منديش (قطر)خط الوسط: لي كانج-إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريج جودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران)خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر)، أيمن حسين (العراق)، يزن النعيمات (الأردن).