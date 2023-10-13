السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني يخسر من إيران بالبطولة الدولية الرباعية

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المنتخب الوطني لكرة القدم

عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدف من ضيفه الإيراني، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي. اضافة اعلان

وتقدم المنتخب الإيراني بالنتيجة بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة المباراة عبر اللاعب ساردار أزمون، قبل أن يعزز زميله مهدي طارمي عند الدقيقة 28 من زمن اللقاء. 

وقلص المهاجم يزن النعيمات النتيجة للمنتخب الوطني عند الدقيقة 74، فيما أهدر إحسان حداد فرصة تعديل النتيجة من علامة الجزاء في الوقت بدل من الضائع من المباراة، فيما سجل هدف إيران الثالث مهداد محمدي عند الدقيقة 90+4.

ودخل لاعبة المنتخب الوطني مرتدين اللفحة (الفلسطينية الاردنية) والشارات السوداء، فيما تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة حدادا على الشهداء في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية.

وكان المنتخب القطري قد فاز على نظيره العراقي في مباراة نصف النهائي الأولى بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي مساء الثلاثاء لتحديد المركز الثالث في البطولة، فيما تواجه إيران منتخب قطر باليوم ذاته على ستاد عمان.
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