المنتخب الوطني يزهو بذهبية القتال الجماعي في بطولة العالم للكراتيه

ومثل المنتخب الوطني في بطولة العالم كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة ، عبد الله حماد.
وتعد الميدالية الذهبية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للكراتيه، علما بأن لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، سجل أول من أمس، أول ميدالية في تاريخ المشاركات الأردنية بالبطولة، من خلال إحراز الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم.
ويتصدر الجعفري الترتيب العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا في ماليزيا، والدوري العالمي في المغرب واليابان، ونال برونزية بالدوري العالمي في مصر.
وبهذه النتيجة، يكون منتخب القتال الجماعي قد حقق بذلك العلامة الكاملة، حيث فاز في جميع الأدوار المؤهلة إلى النهائي دون خسارة نزال واحد، فتغلب في الدور الأول على كوسوفو 3-0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي الدور ربع النهائي على سلوفاكيا 3-0 وفي نصف النهائي فاز على أذربيجان 3-0.
وفقد عفيف غيث فرصة نيل الميدالية البرونزية الثانية للأردن، للقتال الفردي لوزن تحت67 كغم ، ليكتفي بالمركز الخامس.
وأشاد موقع الاتحاد العالمي للكراتيه، بالإنجاز الأردني التاريخي الذي تحقق في بطولة العالم، وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني المصري محمد إبراهيم لـ”الغد”: “تلقى الأردن بفضل الله، إشادة من قبل الاتحادات العالمي والآسيوي والعربي على إنجازه التاريخي في بطولة العالم، حقق لاعبو المنتخب الوطني للقتال الجماعي نتيجة مميزة، ونفتخر بكل تأكيد بالإنجازات المشرفة، ونطمح لمزيد من الإنجازات في كافة البطولات”.
وأضاف: “خطفت الكراتيه الأردنية الأنظار في بطولة العالم وفي بطولات الدوري العالمي والبطولات الآسيوية، وهذا نتيجة جهد مميز للاعبي المنتخب الوطني، الذي أصبح يشكل علامة فارقة على كافة المستويات”.
من جهته، قال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري: “فرحتنا كبيرة، ونفتخر بالإنجاز التاريخي الذي حققته الكراتيه الأردنية في بطولة العالم، أثمرت جهود المدير الفني محمد إبراهيم في تحقيق نقلة نوعية للكراتيه الأردنية على مستوى البطولات العالمية، كما أن عددا من اللاعبين يتصدرون التصنيف العالمي لأوزانهم من خلال نتائجهم المميزة على كافة الأصعدة، نتطلع لمزيد من الإنجاز في البطولات المقبلة”.