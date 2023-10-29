المنتخب الوطني يزهو بذهبية القتال الجماعي في بطولة العالم للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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توشح المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية للقتال الجماعي في بطولة العالم التي اختتمت منافساتها يوم أمس في ‏‏العاصمة المجرية بودابست، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بالنقاط 14-10، إثر انتهاء مباريات المنتخبين بالتعادل.ومثل المنتخب الوطني في ‏بطولة العالم كل من محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة ، عبد الله حماد. ‏وتعد الميدالية الذهبية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للكراتيه، علما بأن لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، سجل أول من أمس، أول ميدالية في تاريخ ‏المشاركات الأردنية بالبطولة، من خلال إحراز الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم.ويتصدر ‏الجعفري الترتيب العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، ‏وحقق ‏العام الحالي 3 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا في ماليزيا، ‏والدوري ‏‏العالمي في المغرب واليابان، ونال برونزية ‏بالدوري العالمي في مصر.‏‎ ‎وبهذه النتيجة، يكون منتخب القتال الجماعي قد حقق بذلك العلامة ‏الكاملة، حيث فاز في جميع الأدوار المؤهلة إلى النهائي ‏دون خسارة نزال واحد، فتغلب في الدور ‏الأول ‏على كوسوفو 3-‏‏0 ، وفي الثاني فاز على إيطاليا 3-0، وفي ‏الدور ربع النهائي على ‏سلوفاكيا 3-0 وفي نصف النهائي فاز ‏على ‏أذربيجان 3-0. ‏‎وفقد عفيف غيث فرصة نيل الميدالية البرونزية الثانية للأردن، للقتال الفردي لوزن تحت67 كغم‎‏ ، ليكتفي ‏بالمركز الخامس.‏وأشاد موقع الاتحاد العالمي للكراتيه، بالإنجاز الأردني التاريخي الذي تحقق في بطولة العالم، وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني المصري محمد إبراهيم لـ”الغد”: “تلقى الأردن بفضل الله، إشادة من قبل الاتحادات العالمي ‏والآسيوي ‏والعربي على إنجازه التاريخي في بطولة العالم، حقق لاعبو المنتخب ‏الوطني للقتال الجماعي نتيجة مميزة، ونفتخر بكل ‏تأكيد بالإنجازات ‏المشرفة، ونطمح لمزيد من الإنجازات في كافة البطولات”.‏وأضاف: “خطفت الكراتيه الأردنية الأنظار في بطولة العالم وفي ‏بطولات الدوري العالمي والبطولات الآسيوية، وهذا نتيجة جهد ‏مميز ‏للاعبي المنتخب الوطني، الذي أصبح يشكل علامة فارقة على كافة ‏المستويات”.‏من جهته، قال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري: “فرحتنا كبيرة، ونفتخر بالإنجاز التاريخي الذي حققته الكراتيه الأردنية في ‏بطولة ‏العالم، أثمرت جهود المدير الفني محمد إبراهيم في ‏تحقيق نقلة نوعية ‏للكراتيه الأردنية على مستوى البطولات العالمية، كما أن عددا من ‏اللاعبين يتصدرون التصنيف العالمي لأوزانهم ‏من خلال نتائجهم المميزة ‏على كافة الأصعدة، نتطلع لمزيد من الإنجاز في البطولات المقبلة”.‏