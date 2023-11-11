المنتخب الوطني يستدعي العرب لقائمته قبل مواجهة طاجيكستان

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عمان- الغد- وجه المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الدعوة للمدافع يزن العرب من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب، قبل خوض مواجهتي طاجيكستان والسعودية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة المؤهلة لكأس العالم 2026.وشهد تدريب اليوم على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، تواجد جميع لاعبي المنتخب الوطني باستثناء المحترف في صفوف مونبيليه الفرنسي، اللاعب موسى التعمري، فيما من المقرر أن يغادر المنتخب صباح الاثنين للعاصمة الطاجكية دوشنبه، لمواجهة أصحاب الأرض الخميس المقبل.وكان العرب قد تم استبعاده عن المنتخب الوطني في التجمع الماضي بسبب حادثته مع حكم في مسابقة الكأس بماليزيا، قبل أن يتم إعادته للمنتخب من جديد.