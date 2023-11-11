السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني يستدعي العرب لقائمته قبل مواجهة طاجيكستان

المدافع يزن العرب
المدافع يزن العرب

عمان- الغد- وجه المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الدعوة للمدافع يزن العرب من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب، قبل خوض مواجهتي طاجيكستان والسعودية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة المؤهلة لكأس العالم 2026.اضافة اعلان

وشهد تدريب اليوم على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، تواجد جميع لاعبي المنتخب الوطني باستثناء المحترف في صفوف مونبيليه الفرنسي، اللاعب موسى التعمري، فيما من المقرر أن يغادر المنتخب صباح الاثنين للعاصمة الطاجكية دوشنبه، لمواجهة أصحاب الأرض الخميس المقبل.

وكان العرب قد تم استبعاده عن المنتخب الوطني في التجمع الماضي بسبب حادثته مع حكم في مسابقة الكأس بماليزيا، قبل أن يتم إعادته للمنتخب من جديد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمان بطلا لدوري السيدات بكرة اليد

عمان بطلا لدوري السيدات بكرة اليد

منذ 17 دقيقة
"الناشئات" يكتسح نظيره العراقي ويضمن بلوغ نهائي غرب آسيا

"الناشئات" يكتسح نظيره العراقي ويضمن بلوغ نهائي غرب آسيا

منذ 18 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

طائرة خاصة تنقل منتخب الكرة إلى طاجكستان

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني لكرة الطاولة - (من المصدر)

الأردن يتقدم لاستضافة تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم يوسف قشي - (من المصدر)

لاعب بايرن ميونيخ قشي أبرز أسلحة "الأولمبي" بالمرحلة المقبلة

منذ1 ساعة
إدارة الفيصلي تقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة-(من المصدر)

الفيصلي يخفض المديونية ويتحدث عن إبعاد التونسي الغرايري

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

من المنطقة إلى العالم!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تأثيرات الحرب داخل الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حكم الجهاد في سورية!

موفق ملكاوي |اليوم

كونوا نادية

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا يعني برنامج جديد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن نفسه

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

حكومة نتنياهو مرشحة للعالمية بالإجرام

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |منذ 47 دقيقة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
 