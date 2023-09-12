الأربعاء 13 أيلول 2023
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المنتخب الوطني يسقط في اختبار أذربيجان الودي

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لاعب المنتخب الوطني أنس العوضات خلال المباراة أمام أذربيجان -(من المصدر)
عمان - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف، في مباراة ودية جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب “دالغا أرينا” بالعاصمة الأذرية باكو، في إطار تحضيرات “النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.اضافة اعلان
وسجل هدفي أذربيجان محمدوف (45) ودادانشوف (79)، فيما أحرو نزار الرشدان هدف المنتخب الوطني الوحيد (58).
ورغم تواضع المستوى الفني للمنتخب الأذري، لم يقدم لاعبو النشامى ما يشفع لهم أمام الجماهير، َخصوصا مع الأفضلية النسبية والسيطرة خلال المباراة. 
ووقف لاعبو المنتخبين دقيقة حداد على أرواح الذين قضوا في زلزال المغرب قبل أيام. 
وكان المنتخب خسر بسداسية نظيفة أمام النرويج الخميس الماضي، في مباراة ربما تعتبر إحدى أسوأ مباريات الفريق الذي ظهر بلا هوية في هذه المباراة.
وينتظر ان تصل بعثة المنتخب لعمان مساء الأربعاء، بعد التوقف في تركيا لعدة ساعات، حيث سيعود اللاعبون إلى أنديتهم، من أجل استئناف مباريات دوري المحترفين ومشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
الأردن 1 أذربيجان 2
دخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة أجرى عليها المدير الفني الحسين عموته تغييرات عن المباراة الماضية أمام المنتخب النرويجي، وضَمت يزيد ابو ليلى وأمامه قلبا الدفاع عبد الله نصيب ويزن العرب، وإحسان حداد في الميمنة ومصطفى قزعر في المسيرة، وتواجد الثنائي نزار الرشدان ورجائي عايد في منطقة العمق، وفي المنطقة الأمامية لعب أنس العوضات ومحمود مرضي على الأطراف وعلي علوان خلف المهاجم الصريح حمزة الدردور.
فيما بدأ منتخب أذربيجان باللاعبين شهر الدين محمد، الفين جافارغوليف، بهلول مصطفى زاده، أنطون كريفوستسوك، جيسمت أليف، جوسون دينيف، أمين مخمدوف، أليكسي إيسايف، ماهر إمرلي، أوزان كان وموسى قربانلي.
وأعطت تسديدة “القائد” حمزة الدردور التي جاورت مرمى الحارس شهر الدين محمد، مؤشرا ايجابيا على نوايا الهجومية، التي ظهرت على فترات متبعدة، وظلت كلمات الحوار هادئة من المنتخبين، مع أفضلية في السيطرة للمنتخب الوطني خصوصا في ظل التواضع الفني للاعبي المنتخب الأذري، وحاول الثنائي رجائي عايد ونزار الرشدان صياغة جمل هجومية بالتنسيق َمع جبهة حداد والعوضات في الميمنة وقزعر ومرضى في المسيرة، والتي انتجت خطورة خصوصا في ظل انضمام علوان المساندة، فسدد مرضى كرة َمن خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى، وانطلق على علوان بمجهود فردي وحاور المدافع لكنه سدد كرة ضعيفة بجوار المرمى، وعاد علوان وسدد كرة مرت بعيدة، وكاد الدردور ان يفتتح التسجيل بعد فاصل َمهاري لكنه سدد برعونة في أحضان الحارس.
لاعبو المنتخب الاذري الذين حاولوا استغلال المساحات التي وجدت في المنطقة الخلفية، تمنكوا من تهديد مرمى أبو ليلى في الدقائق الأخيرة مع سيطرة وأفضلية، فتصدي أبو ليلى لتسديدة إمرلي على حساب ركنية، وردت العارضة رأسية متلدوف، ليكسب منها أبرز لاعب المنتخب الأذري محمدوف ركلة جزاء ترجمها نفسه هدفا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المضيف بهدف من دون رد.
وبدأت مجريات الشوط الثاني بإصرار من لاعبي منتخب النشامى على تعديل النتيجة، وكاد علوان ان يحقق ذلك مبكرا لكن الحارس تدخل في اللحظة للكرة وأبعدها للركنية، واستمرت الأفضلية الأردنية على أرض الميدان، فاستقبل نزار الرشدان عرضية علي علوان المتقنة ولعبها بذكاء المرمى هدف التعادل في الدقيقة 58.
وأطلق أنس العوضات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس الأذري في تحويلها إلى ركنية، وعمد عموته إلى تنشيط حيوية النشامى من خلال الزج بثلاثي يزن نعيمات وصالح راتب ونور الروابدة دفعة واحدة.
وظلت الهجمات الأذرية المرتدة تشكل خطورة على مرمى أبو ليلى خصوصا وأن المساحات كانت متوفرة، وتاخر دادانشوف في استغلال الكرة العرضية.
ونجح الثلاثي محمدوف وبادالوف ودادانشوف في قيادة هجمة مرتدة لعبها الأول للثاني الذي هيا للأخير الذي وضع من عرضيه الهدف الثاني في الدقيقة 79.
ليدفع المنتخب بورقتي عبيدة السمارنة ومحمود شوكت سعيا لادرك هدف التعادل، لتمرر الدقائق الأخيرة من دون تغيرا على النتيجة، وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الأذري بهدفين لهدف، وسط علامات استفهام على أداء المنتخب وخصوصا المنظومة الدفاعية الهشة.
اللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني- (من المصدر)

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