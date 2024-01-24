المنتخب الوطني يضمن التأهل إلى دور الـ 16 في كأس آسيا

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ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا 2023، وذلك بعد فوز اليابان على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.ويأتي ضمان تأهل منتخبنا كأفضل ثالث "حاليا" عن مجموعته؛ وذلك قبيل اللقاء الأخير في دور المجموعات أمام نظيره البحريني الذي سيعرف من بعده ترتيبه في المجموعة الخامسة، وانتظار نتائج بقية الفرق عند انتهاء دور المجموعات لمعرفة هوية منافسه في الدور الثاني.ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره البحريني ظهر الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك على ملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا وتعادل مع كوريا الجنوبية وبفارق الأهداف عن الأخيرة ثم البحرين ثالثا برصيد 3 نقاط وماليزيا أخيرا من دون نقاط.