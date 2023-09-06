المنتخب الوطني ينتظر مباراته رقم 37 أمام الأوروبيين.. والنرويج تخوض اللقاء العشرين أمام العرب

أيمن أبو حجلة

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عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى ترك بصمة مؤثرة، عندما يلاقي مضيفه النرويجي وديا مساء اليوم، ضمن استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023.وهذه المباراة هي الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموته، الذي استلم تدريب الفريق خلفا للعراقي عدنان حمد، وسيكون اختباره الأول أمام فريق مدجج بالنجوم، أبرزها، هداف مانشستر سيتي والفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا إيرلينج هالاند، علما بان "النشامى"، سيخوض لقاء وديا آخر مساء الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه منتخب أذربيجان.وتأتي هذه المباراة، ضمن تحضيرات المنتخب النرويجي، لمواجهته أمام المنتخب الجورجي، في تصفيات كأس أوروبا 2024، التي ستقام صيف العام المقبل في ألمانيا.ويشرف على تدريب المنتخب النرويجي الذي يحتل حاليا المركز 44 على سلم الترتيب الدولي، المدرب المحلي ستالي سولباكن، الذي يواجه ضغوطا شديدة، بعدما حقق الفريق تحت قيادته فوزا وحيدا مقابل تعادل واحد وخسارتين في التصفيات الأوروبية.ولم يتمكن المنتخب النرويجي، من التأهل إلى أي بطولة كبيرة، منذ مشاركته في نهائيات كأس أوروبا 2000، ورغم أن الفريق حاليا يزخر بمواهب متعددة القدرات وأسماء معروفة على الصعيد الأوروبي، يبقى تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات أمرا صعب المنال.وإلى جانب هالاند، يبرز في المنتخب النرويجي قائد آرسنال مارتن أوديجارد الذي يقدم مستويات مبهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق اللندني قادما من ريال مدريد العام 2021.وهناك أيضا لاعب وسط بيرنلي ساندر بيرج، ومهاجم سلتا فيجو الإسباني يورجن ستراند لارسن، فيما يغيب عن الفريق مهاجم فياريال العملاق ألكسندر سورلوث.وسبق للمنتخبين، أن تواجها مرة واحدة فقط، من خلال مباراة ودية أقيمت على ستاد عمان الدولي يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) من العام 2005، وانتهت بالتعادل 0-0.وكانت المباراة هي الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني، بعد انتهاء مشواره في تصفيات كأس العالم 2006، كما أنها الأولى التي يشارك فيها المهاجم ثائر البواب، عقب استدعائه لصفوف الفريق بعدما شارك حينها بمباريات الفريق الثالث في ريال مدريد.المنتخب النرويجي حينها شارك بتشكيلة رديفة، كون المباراة تقام خارج الاتحاد الدولي، وكان الأداء العام دون التوقعات، ولم يشهد اللقاء فرصا خطيرة على مرميي الفريقين، علما بأن ريع المباراة ذهب لضحايا زلزال و"تسونامي" المحيط الهادي الذي ضرب بلدانا عدة، أبرزها إندونيسيا أواخر العام 2004.ومثل المنتحب الوطني تحت قيادة المدرب الراحل مجمود الجوهري، في تلك المباراة كلا من: فراس طالب وفيصل إبراهيم ومحمد خميس وبشار بني ياسين وباسم فتحي خالد سعد وقصي أبو عالية ومؤيد أبو كشك ومصطفى شحدة وحسن عبدالفتاح وثائر البواب الذي دخل مكانه أنس الزبون في الشوط الثاني.- خاض المنتخب النرويجي 19 مباراة أمام منتخبات عربية، حقق الفوز في 9 منها مقابل 9 تعادلات وخسارة وحيدة.- سجل المنتخب النرويجي أمام المنتخبات العربية 34 هدفا، وتلقت شباكه 12 هدفا.- مباراة وحيدة حملت طابعا تنافسيا رسميا، كانت أمام المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 1998، وانتهت بتعادل المنتخبين 2-2.- الخسارة الوحيدة التي تلقاها المنتخب النرويجي أمام منتخب عربي، جاءت أمام المنتخب الكويتي 0-1 في العام 1982.- يعتبر المنتخب المصري أكثر من واجه النرويج من بين المنتخبات العربية، بواقع 5 مباريات.- أكبر فوز حققه المنتخب النرويجي على منتخب عربي، جاء على السعودية بنتيجة 6-0، في أيار (مايو) من العام 1998، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال فرنسا في العام ذاته.تحمل المباراة أمام النرويج، الرقم 37 في تاريخ مواجهات المنتخب الوطني مع المنتخبات الأوروبية كافة، وفيما يأتي مجموعة من الحقائق والإحصائيات من المواجهات السابقة:- قبل مباراة اليوم، خاض المنتخب الوطني 36 مباراة مع منتخبات أوروبية، فاز في 11 منها مقابل 10 تعادلات و15 هزيمة.- 31 من هذه المباريات، جمعت المنتخب الوطني مع منتخبات تقع "جغرافيا" في شرق القارة العجوز، فيما لعب المنتخب أيضا 4 مباريات مع منتخبات تتبع للمنطقة الإسكندنافية هي: النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا، مقابل مباراة واحدة، أمام منتخب يتبع "جغرافيا" لغرب القارة وهو المنتخب الإسباني.- في المباريات الأربع التي خاضها المنتخب الوطني أمام منتخبات إسكندنافية، فاز في واحدة أمام منتخب الدنمارك الذي شارك بتشكيلة من لاعبي تحت 32 سنة 3-2 في العام 2018، مقابل خسارة واحدة أمام فنلندا (بتشكيلة رديفة) في العام ذاته، مقابل تعادلين أمام السويد (0-0) والنرويج (0-0) اللتين شاركتا أيضا بتشكيلتين رديفتين، ما يعني أن مباراة اليوم ستكون الأولى أمام متتخب إسكندنافي يلعب بقائمته الأساسية.- أول مباراة خاضها المنتخب الوطني أمام منتخب أوروبي، أقيمت يوم الثالث من نيسان (أبريل) من العام 1985، حيث خسر أمام المنتخب المالطي المضيف 3-1، وسجل هدف المنتخب الوطني إبراهيم سعدية، وبدأ "النشامى" المباراة بتشكيلة أساسية قوامها، عزت هاشم (حراسة المرمى)، محمد اليماني وسامي السعيد وزيد الشرع وحسن جادالله (الدفاع)، خالد السعيد وتوفيق الصاحب وإبراهيم سعدية وجمال أبو عابد وراتب الداوود (الوسط)، وخالد عوض (الهجوم)، وشارك كبديل كل من: عدنان الترك وأحمد الشناينة وعصام التلي.- سجل المنتخب الوطني خلال المباريات الـ36 مع المنتخبات الأوروبية 35 هدفا، وتلقفت شباكه 40 هدفا.- يعتبر حمزة الدردور، هداف المنتخب الوطني عبر تاريخه أمام منتخبات أوروبا، برصيد 5 أهداف، يليه مؤيد سليم ومحود مرضي برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل هدفين كل من: إبراهيم سعدية ومحمود شلباية وحاتم عقل وبهاء فيصل وموسى التعمري.- لعب المنتخب الوطني مباراة أمام كازاخستان في تصفيات كأس العالم 2002، وخسرها بهدف نظيف، وذلك قبل أن تنتقل كازاخستان إلى الاتحاد الأوروبي.3-4-1985: فاز المنتخب المالطي على ضيفه المنتخب الوطني 3-1، سجل لمالطا ريموند اكسيورين (55 و65 من ركلة جزاء و78)، وللمنتخب الوطني إبراهيم سعدية (89).25-3-1987: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب القبرصي 2-1، سجل للمنتخب الوطني خالد عوض (45) وإبراهيم سعدية (81)، ولقبرص جيورجوس تمبلار (18).24-8-1992: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب المولدوفي 1-0، ضمن منافسات بطولة الأردن الدولية، سجل هدف المنتخب الوطني جريس تادرس (85).11-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 0-0.15-3-2000: فاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل للبوسنة فرانك إيهنياروفيتش (20) وأومير يولديتش (60)، وللمنتخب الوطني مؤيد سليم (29).11-1-2001: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الروماني الذي شارك بتشكيلة رديفة 1-0، ضمن بطولة كأس صحارى الودية في الهند، وسجل فيصل إبراهيم الهدف الوحيد (88).13-2-2001: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب الأوكراني 0-0.28-2-2001: فاز المنتخب البلغاري على ضيفه المنتخب الوطني 2-0، سجل هدفي بلغاريا كراسيمير تشوماكوف (43) وستيليان بتروف (55).7-3-2001: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب المجري 1-1، سجل للمنتخب الوطني محمود شلباية (45)، وللمجر يانوس ماتيوس (75).9-2-2002: فاز المنتخب المالطي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1 ضمن دورة مالطا الودية، سجل لمالطا مايكل ميفسود (7) وجوزيف برينكان (64)، وللمنتخب الوطني عبدالله أبو زمع (58 من ركلة جزاء).11-2-2002: فاز المنتخب المولدوفي على المنتخب الوطني 2-0 ضمن دورة مالطا الودية، سجل لمولدوفا ألكسندر غولبان (19 و68).13-2-2002: فاز المنتخب الوطني على نظيره الليتواني 0-3 ضمن دورة مالطا الودية، سجل للمنتخب الوطني بدران الشقران (33) وهيثم سمرين (47 من ركلة جزاء) ومؤيد سليم (82).19-5-2004: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه المنتخب القبرصي 0-0.18-8-2004: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه منتخب أذربيجان 1-1، سجل للمنتخب الوطني حاتم عقل (21)، ولأذربيجان أناتولي بونوماريف (23).28-1-2005: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب النرويجي 0-0.26-3-2005: فاز المنتخب القبرصي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل لقبرص كونستانتينوس تشارالامبيديس (9) وياناكيس أوكاس (18)، وللمنتخب الوطني محمود شلباية (85).17-8-2005: تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه المنتخب الأرميني 0-0.16-11-2005: فاز المنتخب الجورجي على ضيفه المنتخب الوطني 3-2، سجل لجورجيا جيورجي ديميترادزه (4 و65) وشوتا أرفيلادزه (75)، وللمنتخب الوطني مؤيد سليم (35) وخالد سعد (25).23-1-2006: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب السويدي الذي لعب بتشكيلة رديفة 0-0 في الإمارات.14-2-2006: فاز المنتخب الوطني على ضيفه منتخب كازاخستان 2-0، سجل للمنتخب الوطني رأفت علي (13) وحاتم عقل (49).25-2-2010: فاز منتخب أذربيجان على مضيفه المنتخب الوطني 0-2، سجل لمنتخب أذربيجان فابيو (1) وأوفران اسماعيلوف (31).16-11-2010: تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه المنتخب القبرصي 0-0.21-3-2013: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب البيلاروسي 1-0، سجل هدف المنتخب الوطني عامر ذيب (31).18-11-2014: فاز المنتخب الإستوني على ضيفه المنتخب الوطني 1-0، سجل هدف إستونيا هنري أنيير (16).11-11-2015: فاز المنتخب الوطني على المنتخب المالطي 2-0 في تركيا، سجل الهدفين حمزة الدردور (25 و90).25-1-2017: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الجورجي 1-0 في الإمارات، سجل الهدف حمزة الدردور (43).11-1-2018: فاز المنتخب الفنلندي الذي شارك بتشكيلة رديفة، على المنتخب الوطني 2-1 في الإمارات، سجل لفنلندا جوننا تويفيو (35) وأكسيلي بيلفاس (60)، وللمنتخب الوطني محمود مرضي (83).15-1-2018: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الدنماركي الذي شارك بلاعبي تحت 23 سنة 3-2 في الإمارات، سجل للمنتخب الوطني مالك عبد الهادي (24) وحمزة الدردور (56) ومحمود مرضي (83)، وللدنمارك ينز مارتن غامبلي (48) وميكيل ديولوند (85).20-5-2018: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب القبرصي 3-0، سجل الأهداف أنس بني ياسين (18) وجيمي سياج (37) ويوسف الرواشدة (86).10-10-2018: تعادل المنتخب الألباني مع ضيفه المنتخب الوطني 0-0.15-10-2018: فاز المنتخب الكرواتي على ضيفه المنتخب الوطني 2-1، سجل لكرواتيا دومافوي فيدا (24) وماتي متروفيتش (63)، وللمنتخب الوطني بهاء فيصل (73).7-6-2019: فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه المنتخب الوطني 5-1، سجل لسلوفاكيا لوكاس هاراسلين (50) ومارتن تشيرين (55) ويان جريجوس (71 من ركلة جزاء) وصامويل مراز (74) وياروسلاف ميهاليك (84)، وللمنتخب الوطني موسى التعمري (39).10-11-2021: فاز المنتخب الوطني على مضيفه منتخب كوسوفو 2-0، سجل هدفي المنتخب الوطني بهاء فيصل (18) وحمزة الدردور (85).16-11-2021: فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه المنتخب الوطني 1-0، وسجل هدف المنتخب البيلاروسي يفيغيني يابلونسكي (20).17-11-2022: فاز المنتخب الإسباني على مضيفه المنتخب الوطني 3-1، سجل أهداف المنتخب الإسباني أنسو فاتي (13) وجافي (57) ونيكو ويليامز (84)، فيما أحرز أحمد سمير هدف المنتخب الوطني (90+2).16-6-2023: فاز المنتخب الصربي على المنتخب الوطني 3-2 في مباراة أقيمت بالنمسا، سجل أهداف المنتخب الصربي ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يافوليتش (83 و90+4)، فيما أحرز هدفي المنتخب الوطني محمود مرضي (53) وموسى التعمري (67).