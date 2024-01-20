المنتخب الوطني يهدر فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية

مهند جويلس

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الدوحة- كسب المنتخب الوطني لكرة القدم نقطة ثمينة، بتعادله مع منتخب كوريا الجنوبية 2-2 السبت على ملعب الثمامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا قطر.وقدم المنتخب الوطني أداء رجوليا في المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف، إلا أن الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني شهدت تسجيل التعادل بهدف عكسي عبر المدافع يزن العرب، علما بأن هدف كوريا الجنوبية الأول جاء من علامة الجزاء إثر مخالفة على اللاعب إحسان حداد.واستمر المنتخب الوطني في صدارة فرق المجموعة الثانية بعد وصوله للنقطة الرابعة وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، فيما بقي المنتخب البحريني في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 3 نقاط إثر فوزه على ماليزيا 1-0.ونشر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة لنتيجة المباراة عبر حسابه على منصة “إنستجرام”، وأرفق معها عبارة تقول: “أداء جبار وقوي من نشامى منتخبنا اليوم، يعطيكم ألف عافية أبدعتم”.وحضر سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، المباراة من المنصة الرسمية في الملعب.وتقام اليوم مواجهتان في ختام الجولة الثانية ضمن المجموعة السادسة من النهائيات القارية، إذ يواجه المنتخب العماني نظيره التايلندي عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد عبد الله بن خليفة، فيما تلتقي السعودية مع قيرغيزستان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد أحمد بن علي.ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأخيرة في دور المجموعات الخميس المقبل أمام المنتخب البحريني على ستاد خليفة الدولي عند الساعة الثانية والنصف مساء، علما بأن نتيجة التعادل تكفي المنتخب للتأهل للدور الثاني، دون الدخول بحسابات المنافسة على أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان (إبراهيم سعادة)، رجائي عايد (فادي عوض)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات (أنس العوضات).المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)كوريا الجنوبية: هيون وو جو، لي كي جي (كيم تاي هوان)، جونج سيون هيون، كيم مان جاي، سيول يونج وو، هوانج إن بيوم (يارك جين سوم)، كانج إن لي، بارك يونج وو (هونج هيون سيوك)، لي جان سونج (جيونج وو يونج)، شو جيو سونج (أو هيونج جو) وسون هيونج مين.المدير الفني: يورجن كلينسمان (ألمانيا)الحكام: سلمان فلاحي حكام للساحة (قطر)، المساعد الأول طالب المري (قطر)، المساعد الثاني سعود أحمد (قطر)، الحكم الرابع عادل النقبي (الإمارات).الإنذارات: إحسان حداد، موسى التعمري، يزن العرب (الأردن) هوانج إن بيوم، أو هيونج جو (كوريا الجنوبية)- نفذ لاعب المنتخب الكوري الجنوبي هيونج مين سون ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح منتخب بلاده، واضعا الكرة في منتصف المرمى مقابل ارتماء الحارس يزيد أبو ليلى للجهة اليسرى (9).- نفذ لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي ركلة ركنية من الجهة اليمنى، أكملها مدافع منتخب كوريا الجنوبية بارك يونج وو برأسه في المرمى هدفا ذاتيا (37).- استثمر لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات الكرة المرتدة من دفاعات منتخب كوريا الجنوبية بعد تسديدة زميله موسى التعمري، ليسددها من اللمسة الأولى بيمينه في الزاوية السفلى البعيدة للحارس هيون وو جو (45+6).- سدد لاعب منتخب كوريا الجنوبية كانج إن لي الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتدت من المدافع يزن العرب الذي حولها بالشباك هدفا ذاتيا لصالح “الشمشون” (90+1)- سدد كانج إن كرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء لم تشكل خطورة على مرمى أبو ليلى (3).- أنقذ حارس مرمى كوريا الجنوبية تسديدة التعمري القوية وأبعدها لركنية (21).- حاول مرضي من ركلة ثابتة تعديل الكفة بتبادله الكرة مع الرشدان، لكن كرته تصدى لها وو جو (29).- سدد علوان كرة بتهور من حافة منطقة الجزاء لكنها علت المرمى (34).- انبرى سون لتنفيذ ركلة ثابتة مسددا الكرة بجانب القائم الأيمن للمرمى (43).- تألق أبو ليلى في التصدي لتسديدة لي كي جي من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تتهادى أمام شو جيو سونج الذي سدد الكرة فوق العارضة (45+8).- وقف أبو ليلى بالمرصاد لتسديدة كانج إن لي القوية من مسافة بعيدة وأبعدها عن مرماه (67).- حاول الرشدان من تسديدة بعيدة لكن فرصته التقطها الحارس الكوري الجنوبي بنجاح (73).- واصل أبو ليلى تألقه بين الخشبات الثلاث وأبعد تسديدة كانج إن لي القوية الزاحفة (82).- أطلق البديل عوض كرة قوية من مسافة بعيدة لم تعرف طريق المرمى (86).اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات أفضل لاعب في مواجهة المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية، نظير جهده الملحوظ في الثلث الأمامي وتسجيله هدف المنتخب الوطني الثاني.وسدد النعيمات على المرمى مرة واحدة، كما صنع لزملائه فرصتين، وحصل على خطأ واحد في اللقاء، كما مرر 18 تمريرة منها واحدة طويلة و17 تمريرة قصيرة، وبنسبة دقة وصلت 94.4%، ونجح في 8 التحامات منها 3 في الهواء.والجدير بالذكر أن النعيمات خرج عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.- تردد الحكم القطري سلمان فلاحي كثيرا قبل احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية بعد إعاقة اللاعب إحسان حداد للاعبي الكوري سون هيونج مين.- للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، ينجح “النشامى” في تسجيل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين، بعدما سجل رباعية في المباراة الماضية أمام ماليزيا.- خلال 4 مشاركات سابقة للمنتخب في البطولة، نجح المنتخب في تسجيل 5 أهداف في بطولتين، إلا أنه في سجل 6 أهداف في المشاركة الحالية خلال مباراتين فقط.- يعد هدف المنتخب الوطني الأردني الأول في مرمى كوريا الجنوبية، الثاني في التاريخ الذي يسجل لصالح المنتخب كهدف عكسي، حيث جاء الأول من لاعب منتخب سورية طه دياب، علما بأن المنتخب رفع رصيده في النهائيات الآسيوية إلى 23 هدفا في 17 مباراة.- منح حكم المباراة 8 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول و11 دقيقة في الشوط الثاني، كواحدة من أكثر المباريات التي تم احتساب بها وقت إضافي في البطولة.- للمرة الأولى تحضر نتيجة التعادل 2-2 في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بالبطولة القارية.من جهة ثانية، خلت القائمة الأساسية لمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي أمس من حضور 3 لاعبين بها، وهم نور الدين الروابدة، مهند أبو طه ومحمد أبو زريق “شرارة”.وشارك الروابدة في المباراة الماضية بصفة أساسية منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، كما حضر أول من أمس المؤتمر الصحفي وتحدث من خلاله ممثلا عن جميع لاعبي المنتخب، فيما لم يلعب أبو طه وأبو زريق في المباراة الماضية أي دقيقة.وعلمت “الغد” أن الروابدة عانى من “رضة” بسيطة قبل المباراة، ما أسهمت بخروجه من القائمة، وهو ما أكده المدرب الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي.وغاب أبو زريق “شرارة” بسبب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، وهو السبب ذاته الذي دفع المدرب أيضا لإبعاد أبو طه، فيما تحوم الشكوك حول وجود لاعب آخر يعاني من وعكة صحية، لكنه كان في القائمة دون تفكير المدرب بإشراكه.الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي يمنح المنتخبات المشاركة فرصة إدخال 23 لاعبا فقط في قائمة المباريات، مقابل تواجد 26 لاعبا في كشوفات أي منتخب بالبطولة بشكل عام.إلى ذلك، أكد عموتة، أن الفريق استحق الخروج بالنقاط الثلاث في المواجهة، مشيدا في الوقت ذاته بالروح العالية التي تمتع بها اللاعبين، ليخرج الفريق بنقطة التعادل أمام فريق قوي ومتمرس حسب وصفه.ولفت عموتة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الأخطاء الدفاعية ظهرت في البداية والنهاية، وكلفت المنتخب هدفين، مفيدا في الوقت ذاته بأن اللاعبين امتلكوا القوة الذهنية الجيدة للعودة بالنتيجة سريعا والتقدم بها.وتابع: “استفدنا من المباريات الودية التي خضناها قبل البطولة، وقهرنا جميع الصعوبات والضغوطات التي واجهتنا في مرحلة الإعداد، ونشكر الجماهير الأردنية والعربية التي آزرت المنتخب في اللقاء، ويجب أن نستفيد من عامل الأرض من خلال اللعب بدولة عربية، ومن الجماهير التي تحضر بكثافة لتشجعينا”.وشدد عموتة على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق التأهل للدور الثاني، مؤكدا بأن الأخطاء الدفاعية جزء من اللعبة وموجودة لدى العديد من المنتخبات، ويحاول تقليلها من مباراة لأخرى.من جهته، عبر اللاعب يزن النعيمات، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالتسجيل في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، موضحا بأن عددا جيدا من اللاعبين في قائمة المنتخب يمتلكون القدرة على تسجيل الأهداف.وبدوره، أشاد المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورجن كلينسمان، بأداء المنتخب الوطني خلال اللقاء، مؤكدا انه توقع منه القوة الهجومية التي أظهرها خلال دقائق المباراة، بعد أن سجل 4 أهداف في مباراته الأولى.ووصف كلينسمان خلال المؤتمر الصحفي المباراة أمام المنتخب الوطني بالمعركة، وتحديدا بعد تقدم فريقه بالنتيجة بهدف في الدقائق الأولى، موضحا بأن لاعبي الأردن كانوا الأفضل على مستوى المواجهات الفردية.وتابع: “مثل هذه المباريات نتعلم منها ونأخذ منها العبر والدروس، وتطورنا في البطولة يحضر مع تقدم المباريات، وأنا راض عن النقطة التي حصلنا عليها من المنتخب الأردني”.على الصعيد ذاته، حضرت الجماهير الأردنية وكانت على الموعد في ستاد الثمامة، واحد من الملاعب المونديالية في الدوحة، والذي يتمتع تصميمه بشكل قبعة الرأس “القحفية”.وحرصت رابطة جماهير المنتخب الوطني في قطر، ورابطة جماهير المنتخب الوطني في الأردن، على الاجتماع قبل موعد المباراة بيوم، من أجل ترتيب المدرجات وإظهارها بصورة طيبة، بعكس المباراة الماضية، ليتحسن المشهد في هذه المبارة مقارنة بالمواجهة الافتتاحية.وتفاعلت الجماهير الأردنية قبل بداية المباراة مع الفعاليات التي تنطلق منذ دخول للمدرجات، من خلال حضور كبير للعائلات، والتفاعل بقوة مع ذكر أسماء اللاعبين من قبل المذيع الداخلي قبل المباراة، ولحظة عزف السلام الملكي، علما بأن المدرجات شهدت تواجد عدد كبير من الجماهير العربية لمؤازرة “النشامى” في هذه المباراة.وعلى الرغم من التأخر بالنتيجة بعد مرور 9 دقائق فقط على صافرة البداية، حرصت الجماهير على مؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين أملا بالعودة بالنتيجة، وهو ما تحقق في الثلث الأخير من الشوط الأول، بعد تسجيل هدفين الأول عكسي والآخر عن طريق اللاعب يزن النعيمات.واستمرت الجماهير بمؤازرة اللاعبين بغية الحفاظ على النتيجة والفوز التاريخي، ولم يهز هدف كوريا الجنوبية معنوياتها، واستمرت في تقديم الدعم للاعبين أملا في التقدم بالنتيجة من جديد.وحضر المباراة من المدرجات 36627 مشجعا، مع أفضلية للجماهير الأردنية من حيث العدد والتشجيع، فيما خرجت الجماهير حزينة بعض الشيء من الملعب بعد فقدان المنتخب نقطتين مهمتين في السباق على التأهل للدور الثاني، مع تقديرها للمستوى المميز الذي قدمه اللاعبين خلال مجريات المباراة.