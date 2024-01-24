المنتخب الوطني يهدف لتخطي البحرين وتزعم مجموعته في كأس آسيا

مهند جويلس

الدوحة - يخوض المنتخب الوطني مباراته الثالثة ضمن المجموعة الخامسة عند الساعة الثانية والنصف مساء الخميس، عندما يواجه المنتخب البحريني على ستاد خليفة الدولي.

وضمن المنتخب تأهله للدور الثاني في البطولة، على ضوء نتائج بقية مجموعات البطولة، وبانتظار تحديد مركزه على سلم الترتيب، لمعرفة هوية منافسه في ثمن النهائي، علما بانه سيلاقي المنتخب الياباني في حال تصدر المجموعة.

ويلتقي في التوقيت ذاته المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الماليزي على ستاد الجنوب، علما بأن المنتخب الكوري الجنوبي يملك 4 نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني المتصدر، وبفارق نقطة أمام البحرين صاحبة المركز الثالث، فيما يقبع المنتخب الماليزي بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وضمنت قطر وطاجيكستان، التأهل عن المجموعة الأولى، وأستراليا وأوزبكستان وسورية عن المجموعة الثانية، وإيران والإمارات وفلسطين عن المجموعة الثالثة، والعراق واليابان عن المجموعة الرابعة، والمنتخب الوطني والكوري الجنوبي عن المجموعة الخامسة، والمنتخب السعودي والمنتخب التايلاندي عن المجموعة السادسة، بانتظار اكتمال عقد الفرق المتأهلة اليوم.

وتنتهي الجولة الثالثة اليوم بمواجهتين لحساب المجموعة السادسة، وذلك من خلال لقاء المنتخب السعودي ونظيره التايلندي على ستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب عمان مع قيرغيزستان على ستاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل.

وتعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البحريني اليوم الأولى على صعيد منافسات كأس آسيا، فيما التقيا في 31 مناسبة من قبل على جميع الأصعدة، فاز المنتخب الوطني في 13 مباراة، مقابل 11 خسارة و7 تعادلات.

وأنهى المنتخب الوطني الأربعاء تدريبه على ملعب العقلة بحضور جميع اللاعبين باستثناء نور الدين الروابدة، الذي تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة، مع آمال كبيرة لدى اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية

وتضم قائمة المنتخب للبطولة الآسيوية 25 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بعدد من اللاعبين البدلاء للحفاظ على جاهزية بعض اللاعبين للدور المقبل، ومن المنتظر أن يقوم بإشراك كل من عبد الله الفاخوري، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب، سالم العجالين، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، رجائي عايد، أنس العوضات، علي علوان وحمزة الدردور.

وأكد عموتة إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراة البحرين، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام ، أن مهمة المنتخب لن تكون سهلة في تجاوز المنتخب البحريني، نظرا لضم الاخير العديد من العناصر الجيدة، وأن المباراة قوية على الطرفين، مفيدا بأن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية في سبيل البحث عن إتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة. وأضاف: “لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز على كل مباراة على حدة، ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بالدور ثمن النهائي، وغياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، ولكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد مكانه”.

وتابع: “راض عن أداء المنتخب الوطني لغاية اللحظة، لكن هناك أخطاء كثيرة ظهرت في مواجهة كوريا الجنوبية نعمل على تصحيحها، ومنها الجوانب البدنية، ولا يمكنني إبلاغ اللاعبين بالخسارة من أجل تجنب منتخب معين في الدور المقبل، بل أبحث عن استمرارية ثقافة الفوز في المنظومة”.

بدوره، أشار اللاعب علي علوان إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالنسبة للاعبين بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات، وهو الأمر الذي اعتاده المننتخب منها.

وشدد علوان على ضرورة تحقيق الفوز وتقديم الأداء الجيد من قبل اللاعبين، مع تأكيده على أنه يلعب من أجل المنظومة بأكملها، دون التفكير بالعروض الاحترافية نظرا لأهمية البطولة التي تفتح أبوابا كثيرة للاعبين الذين يقدمون بمستويات متقدمة.

ويحظى المنتخب البحريني هو الآخر بأكثر من فرصة للتأهل للدور الثاني، نظرا لوقوفه في المركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، وسيمنحه التعادل فرصة بلوغ ثمن النهائي كواحد من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، فيما يدخل بحسابات معقدة حال خسارته.

ويملك المنتخب البحريني المهاجم عبد الله يوسف (30 عاما)، والذي يعد واحدا من أبرز عناصر “الأحمر” في القائمة الحالية، إذ يلعب في صفوف سلوفان ليبيرتش التشيكي، وأصبح في العام 2019 أول لاعب خليجي يلعب في دوري أبطال أوروبا، إذ كان يمثل فريق سلافيا براغ وواجه انتر ميلان الإيطالي وقتها.

ويترقب المنتخب البحريني المواجهة بهدف الظهور بصورة إيجابية وتحقيق نتيجة تخوله التأهل مجددا لدور الـ 16 بعد توقف مشواره بهذه المحطة النسخة السابقة، علما بأن أفضل مشاركة له في البطولة الآسيوية كانت في العام 2004، بحلوله في المركز الرابع.

بدوره، أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب البحريني خوان أنتونيو بيتزي، أنه متفائل واثق بلاعبيه للفوز في المباراة والتقدم خطوة للأمام، مشيدا بأداء المنتخب الوطني الذي قدم مباراتين كبيرتين في الجولتين الأولى والثانية،

وأوضح بيتزي، أن فريقه يفتقد فقط لخدمات المدافع أمين بنعدي للإصابة.

وبين لاعب المنتخب البحريني محمد مرهون، أن فريقه تحضر للمباراة بالصورة المطلوبة، بعد طي صفحة الفوز على المنتخب الماليزي في الجولة الماضية، مشيرا إلى أن طموح فريقه يتمثل بالفوز وبلوغ ثمن نهائي البطولة.

ومن المرجح أن يعتمد بيتزي في خياراته على تشكيلة مكونة من إبراهيم لطف الله، وليد الحيام، سيد مهدي، محمد عادل، هزاع مبارك، محمد الحردان، علي مدن، محمد مرهون، كميل الأسود، موزيس أتيدي وعبد الله يوسف.

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