الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب يخسر أمام السعودية بهدفين دون مقابل

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لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يمر من مدافع المنتخب السعودي حسن كادش - (تصوير: أمجد الطويل)
تلقى المنتخب الوطني خسارة أولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت على يد المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.اضافة اعلان
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