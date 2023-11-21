المنتخب يخسر أمام السعودية بهدفين دون مقابل

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تلقى المنتخب الوطني خسارة أولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت على يد المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.