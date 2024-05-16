الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنسي مشرفا على دورة التدريب الدولية بالعراق

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المنسي مشرفا على دورة التدريب الدولية بالعراق


 سمى الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد الأردني، محاضرا ومشرفا على دورة التدريب الدولية للمستوى ( C )، والتي تقام في العراق الأسبوع المقبل، وتشهد مشاركة كبيرة من المدربين العراقيين،  وتشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقات العملية. اضافة اعلان
وسبق للدكتور المنسي الذي يعمل خبيرا ومحاضرا في الاتحاد الدولي منذ 15 عاما، ان أشرف على الكثير من الدورات الدولية التي أقامها الاتحاد الدولي في العديد من الدول منها إيرلندا ومصر واليمن وماليزيا والكويت ولبنان وبنغلادش.
من ناحية أخرى اثمرت الاتصالات التي اجراها المنسي مع المسؤولين بالاتحاد الدولي، عن اقامة سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة في الأردن بدءا من منتصف شهر حزيران المقبل، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين المحليين وتعزيز خبراتهم التدريبية بالإضافة إلى دخولهم التصنيفات الدولية.
وكان الاتحاد الأردني لكرة اليد، قد عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة باللعبة، خصوصا مع وجود الدكتور المنسي، والخبير الألماني وولف جانج الذي يعمل لدى الاتحاد الأردني منذ عامين بتكليف ودعم من اللجنة الأولمبية الألمانية، والاتحاد الألماني لكرة اليد.
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