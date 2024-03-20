الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنسي: "ناشئي اليد" يملك المقومات لمواجهة الأقوياء بالبطولة الآسيوية

المدرب الوطني بكرة اليد مهند المنسي (الغد)
المدرب الوطني بكرة اليد مهند المنسي (الغد)
عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد مهند المنسي، أن تحضيرات المنتخب تسير وفق البرنامج الفني الخاص به، والذي يسبق مشاركته في البطولة الآسيوية، التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) المقبلين، لافتا إلى أنه يسعى إلى تجهيز الفريق بالصورة المثالية، حيث يكون قادرا على مجاراة المنتخبات القوية، التي سيقابلها في هذه البطولة، خصوصا في دور المجموعات، بعد أن أوقعته القرعة التي سحبت مؤخرا في إيران في المجموعة الرابعة مع منتخبات اليابان والكويت والصين.اضافة اعلان
وقال المنسي في حديث خاص لـ"الغد": "إن الفريق يخضع في شهر رمضان المبارك إلى برنامج تدريبي خاص بسبب ظروف الشهر الفضيل، حيث يتدرب الفريق 3 مرات في الأسبوع، ويتخلل هذه التدريبات لقاءات ودية مع المنتخب الوطني للشباب، والذي يستعد هو الآخر للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي ستقام في السعودية أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، والفريق يتطور من مرحلة إلى أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب البدنية التي تعتبر الأساس في لعبة كرة اليد، إضافة إلى الجوانب الفنية من خلال التركيز على التطبيقات الدفاعية والهجومية والمهارات الفردية والجماعية، وسنعمل بعد شهر رمضان المبارك على تكثيف الوحدات التدريبية، سعيا إلى تجهيز الفريق من  النواحي كافة".
وبين المنسي، أن التزام اللاعبين بالدراسة كونهم يخضعون  العام الحالي لامتحانات الثانوية العامة، يحد كثيرا من طموحاتنا ويعرقل البرنامج التدريبي، لكن عزيمة اللاعبين الأبطال وحماسهم الكبير والتزامهم في الوحدات التدريبية يساعدنا في الجهاز الفني كثيرا في التغلب على معضلة الثانوية العامة.
وأضاف المنسي، "سندخل البطولة الآسيوية بمعنويات وثقافة الفوز، والفريق قادر على ترجمة ذلك لأن المستوى الفني لدى اللاعبين يؤهلهم إلى تحصيل النتائج المأمولة والتغلب على قوة الفرق التي جاءت معنا في المجموعة الرابعة، وهدفنا تخطي دور المجموعات، ومن ثم البحث عن مركز يتناسب مع طموحات الجميع، وبالتأكيد يحتاج إلى تكاتف الجميع من إداريين وفنيين ولاعبين، وما نشاهده الآن من هذا الالتفاف الكبير والدعم اللامحدود من قبل الاتحاد الأردني، يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق إنجاز يليق بلعبة كرة اليد الأردنية".
وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة 13 منتخبا، حيث جاءت في المجموعة الأولى منتخبات إيران والعراق والهند، وجاءت منتخبات السعودية وقطر والإمارات في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه، وضمت المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات اليابان والكويت والصين.
ويتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
وبين المنسي، أن قرار رؤية الاتحاد الأردني حول مستقبل المنتخبات الوطنية جاءت في الوقت المناسب، وهي رؤية تستحق التقدير كونها ستعمل على بناء منتخبات وطنية قوية، خصوصا المنتخب الوطني للرجال، والذي سيتكون مع نهاية العام الحالي من فريق جله من اللاعبين الشباب والناشئين، والذين سيشاركون في البطولة الآسيوية للرجال، التي تقام مطلع العام 2026، إلى جانب بناء المنتخبات الأخرى، والتي تخضع حاليا لبرامج تدريبية شاملة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين واللاعبات.
ويذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني مهند المنسي كان لاعبا بارزا في صفوف المنتخبات الوطنية التي مثلها جميعها، والأندية التي لعب لها في مسيرته الرياضية، وحقق معها الكثير من الألقاب والإنجازات، قبل أن يتجه إلى التدريب ويقود العديد من الأندية، ثم المنتخبات الوطنية (الرجال والناشئين)، وهو حاصل على الشهادات والدرجات الخاصة بالتدريب، وشارك مؤخرا في دورة المحاضرين الدولية التي أقيمت في السعودية.
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