المنشطات.. سقطة جديدة في مسيرة بوجبا المثيرة للجدل

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مدن - أكدت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال بول بوجبا، أن اللاعب لم ينتهك القواعد، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية في اختبار التستوستيرون، وإيقافه بشكل احترازي من قبل المحكمة الوطنية لمكافحة المنشاطات في إيطاليا.وجاءت نتيجة فحص لاعب يوفنتوس، إيجابية في اختبار التستوستيرون الذي خضع له في 20 آب (أغسطس) عقب مواجهة أودينيزي، التي انتهت بفوز البيانكونيري 3-0، ولم يشارك بها لاعب الوسط الفرنسي.وقد يخضع بوجبا، لتحليل مضاد للتأكد من وجود هذه المادة وفي حالة التأكيد، قد يواجه عقوبة حدها الأقصى 4 سنوات من الإيقاف.وفي بيان نشرته "سكاي سبورت"، أكدت بيمينتا أنها تتوقع "عدم صحة هذا التحليل"، مضيفة "من المؤكد أن بول بوجبا لم يرغب أبدًا في انتهاك القواعد".من جهته، أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا للتعليق على ثبوت إيجابية عينة بوجبا.وأكدت محكمة مكافحة المنشطات بشكل رسمي أنه تم إيقاف بوجبا بشكل مؤقت بعد فشله في اختبار المنشطات الأولي.من جهته، قال يوفنتوس في بيان: "يعلن نادي يوفنتوس أن بوجبا تلقى اليوم 11 أيلول (سبتمبر) 2023، أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات عقب نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 آب (أغسطس). النادي يحتفظ بالحق في النظر في الخطوات الإجرائية التالية".وبعد أن كان أغلى لاعب في العالم لدى انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2016، وجد بوجبا نفسه في مستنقع المنشطات.وعاش بوجبا فترة صعبة بعد عودته إلى يوفنتوس صيف العام 2022، إذ تعرض لإصابات متتالية وخضع لعملية جراحية في ركبته أبعدته عن معظم الموسم الماضي، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.وكان بوجبا أيضا ضحية مؤامرة ابتزاز غريبة من قبل أفراد عائلته في القسم الثاني من الموسم الماضي، قبل يكشف عن تناوله منشطات من مادة التستوستيرون المحظورة في الوقت الذي بدا فيه اللاعب يستعيد كامل لياقته البدنية.وجاءت نتيجة الاختبار بعد وقت قصير من نشر مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية قال فيها إنه يريد أن يجعل منتقديه "يندمون على كلماتهم" وقال: "أريد أن أظهر لهم أنني لست ضعيفا. يمكنهم التحدث عني بالسوء. لن أستسلم أبدا".منذ عودته إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة حرة، خاض بوجبا مباراة واحدة أساسيا فقط.عودته إلى صفوف السيدة العجوز كانت خطوة من المفترض أن تجدد مسيرته بعد فشله في فرض نفسه في صفوف الشياطين الحمر، لكنه تعرض على الفور لإصابة خطيرة في الركبة في فترة الاستعداد للموسم الجديد.كما أن قراره الأولي بعدم الخضوع لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في كأس العالم في قطر جاء عكس ما يشتهيه، لأنه اضطر الى القيام بها على مقربة من كأس العالم في النهاية ولم يتمكن من مساعدة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه.كان بوجبا عنصرا رئيسا عندما توج منتخب بلاده بطلا لكأس العالم عام 2018 في روسيا وسجل أحد أهداف فرنسا خلال فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ فوز منتخب فرنسا وديا على جنوب أفريقيا في آذار (مارس) من العام الماضي.وبعد أن كان على قمة العالم، انحدر بوجبا ببطء إلى الأعماق، متأثرا بالإصابات وحياته الشخصية الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت سلبا بالمبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها كبار لاعبي كرة القدم.وقال في هذا الصدد: "المال يغير الناس. ويمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة. ويمكن أن يؤدي إلى حرب. في بعض الأحيان كنت أفكر بمفردي.. لا أريد الحصول على المال بعد الآن. لا أريد اللعب بعد الآن. أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتى يحبوني من أجلي وليس من أجل الشهرة و المال". - (وكالات)