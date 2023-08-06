المنطق يفرض حضوره بتفوق الكبار.. أجنبي قائد لفريقه.. "والحمراء" تظهر مرتين

مهند جويلس

عمان- غابت المفاجآت عن أولى منافسات دوري المحترفين لكرة القدم لموسم الجديد 2023/2024، بعد أن حققت الفرق الكبرى الانتصارات على منافسيها، وسط حضور الإثارة وكثرة الأهداف على غير العادة في الجولة الافتتاحية، والتي غالبا ما يشوبها الحذر وقلة الأهداف.

وشهدت مباريات الجولة الأولى تعادل الجليل مع معان (1-1)، فوز الرمثا على مغير السرحان (2-0)، وتعادل شباب العقبة مع سحاب (2-2)، وتغلب الوحدات على الأهلي (1-0)، واكتساح الحسين إربد نظيره شباب الأردن (5-0)، وتخطي الفيصلي نظيره السلط (2-1).

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الأسبوع الأول من بطولة الدوري، والتي شهدت تسجيل 17 هدفا، بمعدل 2.8 هدف في كل مباراة، فيما غاب البث التلفزيوني عن جميع المواجهات، لتقع بعض الجماهير في حيرة من أمرها بمشاهدة المباريات عبر بث قناة اتحاد الكرة، مع عدم وضوح بعض الحالات التحكيمية.

نتائج منطقية

لم تكن النتيجة الكبيرة التي حققها الحسين مستغربة بعد التعاقدات الكثيرة والمميزة، التي قام بها "غزاة الشمال" مؤخرا، والمعسكر الخارجي الذي أقامه في تركيا، إلى جانب فوزه بالنتيجة ذاتها على منافسه ببطولة الدرع، ليتصدر الحسين بطولة الدوري بفارق الأهداف عن منافسيه الرمثا، الفيصلي والوحدات.

وتنوعت مكامن الخطورة من الحسين، الذي أشرك جميع لاعبيه الأجانب سواء أساسيين أو بدلاء، في المقابل واصل شباب الأردن ترنحه منذ مطلع الموسم الحالي، لغياب اللاعبين المؤثرين بصفوف الفريق نظير مغادرة أعداد كبيرة منهم دون تعويضهم.

وقدم المدرب حسونة الشيخ مع فريق الفيصلي حضورا طيبا في أول مهمة تدريبية له، مع احتمالية إنهائها في القريب العاجل لقرب التعاقد مع مدرب أفريقي، فيما أشرك الشيخ الحارس محمد العمواسي عوضا عن الحارس الأجنبي الوحيد في بطولة الدوري مهدي خليل، في رسالة مفادها بأن اللاعب الأكثر جاهزية هو الذي يشارك بصفة أساسية.

وعانى الوحدات قبل أن يخطف النقاط الثلاث من الأهلي برأسية البديل محمد عبد المطلب "بوغبا" وصناعة زميله البديل الآخر أحمد سريوة، وسط مخاوف من جماهير "الأخضر" باستمرار إهدار الفرص في المباريات المقبلة.

واستمر الرمثا بشبابه في تقديم كرة قدم مميزة تحت قيادة المدرب المجتهد وسيم البزور، إذ يواصل "غزلان الشمال"، إزعاج الكبار رغم مغادرة نجوم عدة من صفوفه الموسم الحالي.

شذرات وكواليس

- استحق اللاعب البديل في صفوف شباب العقبة غيث المدادحة الثناء على هدفه المميز من ركلة ثابتة بمرمى سحاب، كما استحق مدرب الحسين البرتغالي جواو موتا المدرب الأفضل عن الجولة لتفوقه نتيجة وأداء على منافسه.

- سجل مهاجم معان إبراهيم الرواد أول أهداف بطولة الدوري في نسخته الـ 71، فيما سجل مهاجم الفيصلي محمد العكش أسرع الأهداف عند الدقيقة الثالثة.

- شهدت الجولة الأولى تعرض لاعبين للطرد، بدأت بلاعب الأهلي ماهر الشحري، وثم لاعب السلط عصام سميري، فيما تم إشهار البطاقة الصفراء في 22 مناسبة بوجه اللاعبين، مع خلو مباراة الحسين وشباب الأردن من الإنذارات.

- يعد لاعب الفيصلي إحسان حداد أول لاعب يهدر ركلة جزاء في الموسم الحالي، في مباراة فريقه أمام السلط، حيث تصدى لها الحارس قتيبة دعسان.

- شهدت مباراة الوحدات والأهلي الحضور الجماهير الأعلى في الجولة الأولى بمتابعة المباراة من قبل 6276 مشجعا، فيما تابع الجولة الأولى قرابة 12 ألف مشجع.

- لاعب أجنبي وحيد سجل هدفا في الجولة الأولى، وهو المغربي لاعب الجليل نبيل خرشاش في شباك معان.

- انتقادات من قبل بعض اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام وبقية أركان اللعبة، من مواعيد المباراة الثانية، حيث تبدأ عند الساعة التاسعة والنصف مساء، ما يدفع المنظومة بأكملها للعودة لمنازلهم بوقت متأخر، مع مناشدات بإقامة المباراة الأولى عند الساعة السادسة مساء، والثانية عند الساعة الثامنة والنصف.

- استهجن المتابعون تصرف لاعب الأهلي ماهر الشحري بعد تلقيه البطاقة الحمراء، وذلك بالقيام بحركات استفزازية لجماهير الوحدات، ما يجعله معرضا لتلقي عقوبة مضاعفة من قبل اللجنة التأديبية.

- المدافع السوري سبيع الحموي المحترف في صفوف فريق مغير السرحان، الأجنبي الوحيد الذي ارتدى شارة القيادة في الجولة الأولى من البطولة، فيما قاد 11 لاعبا محليا لفرقهم في المباريات التي أقيمت في هذه الجولة.

صدارة الهدافين

تشارك لاعب الحسين إربد حمزة الدردور ولاعب سحاب محمد الرازم بصدارة الهدافين، بعد أن سجل كل لاعب منهما هدفين في أول ظهور لهما بالبطولة، وهدف لكل من مصعب اللحام، محمود مرضي وسعد الروسان (الحسين)، محمد وائل الزعبي وأحمد السلمان (الرمثا)، رزق بني هاني ومحمد العكش (الفيصلي)، محمد عبد المطلب "بوغبا"، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، إبراهيم الرواد (معان)، نبيل خرشاش (الجليل)، وهدفا ذاتيا عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان.

مباريات الجولة الثانية

الخميس: الوحدات × الجليل 19:00 ستاد عمان

شباب العقبة × الأهلي 21:30 ستاد الأمير محمد

الجمعة: السلط × الحسين 19:00 ملعب السلط

الرمثا × الفيصلي 21:30 ستاد الحسن

السبت: سحاب × شباب الأردن 19:00 ستاد عمان

معان × مغير السرحان 21:30 ستاد الأمير محمد

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