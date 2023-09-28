الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"المواي تاي" يبدأ مشواره ببطولة العالم للشباب اليوم

اتحاد المواي تاي
المواي تاي
عمان- يستعد المنتخب الوطني للمواي تاي لتسجيل حضور طيب في بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية اعتبارا من اليوم وحتى 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 110 دول.اضافة اعلان
وغادر وفد المنتخب الوطني مساء أمس، والمكون من المدير الفني لاتحاد المواي تاي د.ياسر أبو صفية، المدربة مينا سعودي، طبيب ورئيس الوفد محمد الحنيطي، والحكمين أسامة رنتيسي وقيس خصاونة، و11 لاعبا ولاعبة وهم: ريم الرمحي (وزن تحت 34 كغم)، قمر مناصير (وزن تحت 51 كغم)، جنة الزغل (وزن تحت 57 كغم)، سعد أبو صفية (وزن تحت 46 كغم)، زيد الشاويش وسيف قطامي (وزن تحت 54 كغم)، عبيدة بصبوص (وزن تحت 57 كغم)، تيمور الديسي (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله أبو زنيمة ومحمد عليان (وزن تحت 71 كغم) ورضوان سويد (وزن فوق 91 كغم).
وحقق المنتخب 7 ميداليات ملونة ببطولة العرب للشباب التي أقيمت في ليبيا الشهر الماضي، إذ نال زيد الشاويش الميدالية الذهبية، وميدالية فضية عبر جمال بداوي، و5 ميداليات برونزية عن طريق قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد. وحرص رئيس اتحاد المواي تاي د.باسل الشاعر، وبرفقة بقية أعضاء مجلس الإدارة، على متابعة الفريق خلال التدريبات في الأيام الماضية، ودعمهم في سبيل تقديم أفضل المستويات ومحاولة المنافسة على المراكز المتقدمة.
وذكر المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، أن المنافسة ليست سهلة على لاعبي المنتخب الوطني في سبيل تحقيقهم أفضل المراكز والعودة لأرض الوطن بميداليات ملونة، مفيدا بأن المنتخب يشارك بخمس فئات وبأعمار من 10 وحتى 23 سنة.
وبين أبو صفية، في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الإنجاز الذي يحققه الاتحاد بعد شهرين من تشكيله يعد مميزا، بالمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين ببطولة عالم بالفئات العمرية، موضحا أن لاعبا واحدا من بين اللاعبين غادر على حساب الاتحاد، وأن بقية اللاعبين كان عن طريق الأهالي وحسابهم الخاص.
وأضاف: "لدينا ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات في ترجمة تطور مستواهم في التدريبات والمنافسات الماضية، ونرضى بجميع النتائج التي سيتم تحقيقها في البطولة، وستقدم لهم زيادة الخبرات في ظل الاحتكاك مع لاعبين مميزين على مستوى دولي، إذ ستكون أيضا المشاركة الأولى لعدد من اللاعبين ببطولة العالم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695893515909511700

منتخب السلة يتغلب على البحرين ويعزز صدارته في "الألعاب الآسيوية"

منذ 44 دقيقة
1695907425609977900

الملاكم زياد عشيش يفقد فرصته بالتأهل والتايكواندو يستكمل مشواره بـ"الأسياد"

منذ 45 دقيقة
1695893515849511500

الفحيص يقفز إلى صدارة "سلة الناشئات"

منذ 46 دقيقة
1695898230219688300

الرمثا يستقبل وادي الريان.. شباب الأردن يواجه دير أبي سعيد.. والعقبة يلتقي الوحدة

منذ 46 دقيقة
1695896179479606400

الفيصلي يستعد لمواجهة الشارقة بـ"أبطال آسيا"

منذ 52 دقيقة
1695890614079448300

كفرسوم والقوقازي في مواجهة البقاء بدوري اليد اليوم

منذ 53 دقيقة
افكار و مواقف

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم

ملتقى الأسئلة المطروحة بحثا عن أجوبة غير منجزة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ24 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ24 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 