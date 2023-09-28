"المواي تاي" يبدأ مشواره ببطولة العالم للشباب اليوم

مهند جويلس

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عمان- يستعد المنتخب الوطني للمواي تاي لتسجيل حضور طيب في بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية اعتبارا من اليوم وحتى 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 110 دول.وغادر وفد المنتخب الوطني مساء أمس، والمكون من المدير الفني لاتحاد المواي تاي د.ياسر أبو صفية، المدربة مينا سعودي، طبيب ورئيس الوفد محمد الحنيطي، والحكمين أسامة رنتيسي وقيس خصاونة، و11 لاعبا ولاعبة وهم: ريم الرمحي (وزن تحت 34 كغم)، قمر مناصير (وزن تحت 51 كغم)، جنة الزغل (وزن تحت 57 كغم)، سعد أبو صفية (وزن تحت 46 كغم)، زيد الشاويش وسيف قطامي (وزن تحت 54 كغم)، عبيدة بصبوص (وزن تحت 57 كغم)، تيمور الديسي (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله أبو زنيمة ومحمد عليان (وزن تحت 71 كغم) ورضوان سويد (وزن فوق 91 كغم).وحقق المنتخب 7 ميداليات ملونة ببطولة العرب للشباب التي أقيمت في ليبيا الشهر الماضي، إذ نال زيد الشاويش الميدالية الذهبية، وميدالية فضية عبر جمال بداوي، و5 ميداليات برونزية عن طريق قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد. وحرص رئيس اتحاد المواي تاي د.باسل الشاعر، وبرفقة بقية أعضاء مجلس الإدارة، على متابعة الفريق خلال التدريبات في الأيام الماضية، ودعمهم في سبيل تقديم أفضل المستويات ومحاولة المنافسة على المراكز المتقدمة.وذكر المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، أن المنافسة ليست سهلة على لاعبي المنتخب الوطني في سبيل تحقيقهم أفضل المراكز والعودة لأرض الوطن بميداليات ملونة، مفيدا بأن المنتخب يشارك بخمس فئات وبأعمار من 10 وحتى 23 سنة.وبين أبو صفية، في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الإنجاز الذي يحققه الاتحاد بعد شهرين من تشكيله يعد مميزا، بالمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين ببطولة عالم بالفئات العمرية، موضحا أن لاعبا واحدا من بين اللاعبين غادر على حساب الاتحاد، وأن بقية اللاعبين كان عن طريق الأهالي وحسابهم الخاص.وأضاف: "لدينا ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات في ترجمة تطور مستواهم في التدريبات والمنافسات الماضية، ونرضى بجميع النتائج التي سيتم تحقيقها في البطولة، وستقدم لهم زيادة الخبرات في ظل الاحتكاك مع لاعبين مميزين على مستوى دولي، إذ ستكون أيضا المشاركة الأولى لعدد من اللاعبين ببطولة العالم".