"المواي تاي" يصل اليونان للمشاركة ببطولة العالم

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عمان - الغد - وصل وفد المنتخب الوطني لرياضة المواي تاي أمس إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق غدا وحتى العاشر من الشهر الحالي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة يمثلون دول من مختلف قارات العالم.ويتكون وفد المنتخب الوطني من رئيس الوفد والمدير الفني للمنتخب ياسر أبو صفية، وطبيب الوفد د. محمد الحنيطي، إلى جانب اللاعبان أحمد أبو زيد لوزن تحت 67 كغم، واللاعب عمر عطية لوزن تحت 71 كغم.ويتطلع المنتخب إلى تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة على الميداليات الملونة، بعد تحضيرات جيدة للمنافسة العالمية، والتي تحظى بمشاركة أفضل اللاعبين في المواي تاي، علما بأن المنافسة على وزن اللاعب أبو زيد هم 20 لاعبا، مقابل تواجد 18 لاعبا في وزن اللاعب عطية.وأشار أبو صفية لـ “الغد”، إلى أن التحضيرات كانت جيدة للمسابقة العالمية، وأن معنويات اللاعبين مرتفعة بهدف تحقيق الإنجاز، مؤكدا بأن البطولة قوية جدا والمنافسة على المراكز المتقدمة لن يكون أمرا سهلا، مع تأكيده على أن اللاعبان المشاركان أهلا للثقة، وقادران على العودة بميدالية لأرض الوطن.الجدير بالذكر أن نهاية العام الماضي شهدت تحقيق المنتخب الوطني للشباب والشابات حضورا طيبا في بطولة العالم بتركيا، بعد الحصول على 5 ميداليات، منها ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية فضية واحدة، و3 ميداليات برونزية.