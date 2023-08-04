الناجي يودع ملاعب "الطائرة" بعد مسيرة امتدت لـ28 عاما

مصطفى بالو

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عمان - ودع نجم الكرة الطائرة السابق في صفوف المنتخب الوطني والعديد من الأندية المحلية محمد الناجي، مسيرته في الملاعب التي امتدت لـ28 عاما من خلال الأمسية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.وحضر الحدث سارة الشريف، نيابة عن راعي الحفل والدها مازن الشريف، ونائب رئيسة اتحاد اللعبة جهاد قطيشات، ورئيس نادي عيرا د. بشير العلوان، وعدد من المدربين ونجوم الزمن الجميل ومحبي النجم الناجي.وجاءت فقرات حفل اعتزال الناجي، الذي أداره الزميل هيثم البارودي، بسيطة ومعبرة، وأجمع فيها المتحدثون على القيمة الفنية للاعب في صالات الكرة الطائرة، مشيرين إلى المستوى الرائع الذي تميز فيه بمركز المعد.وأطلق على الناجي في مسيرته الطويلة لقب "المعد الموسيقي"، وتحدث الماركون في الحفل، عن انطلاقه من مدرسة شباب الحسين المتفردة في تقديم خير المواهب للعبة، إلى جانب مشاركته العديد من الأندية بالحصول على الألقاب، ونيله شرف اللعب للمنتخبات الوطنية".وتقدمت الدموع كلمات الناجي، الذي أكد أن لحظة الاعتزال من أصعب اللحظات في مسيرته مع "الطائرة"، شاكرا راعي الحفل واتحاد الطائرة والأندية التي مثلها، ورفاق الدرب الذين شاركوه كتابة قصة نهاية ممارسته الكرة الطائرة لاعبا، خصوصا نادي عيرا الذي مثله في أكثر من مرة، ممثلا برئيسه العلوان وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وجماهير النادي التي لم تقصر معه، مؤكدا انه ابن اللعبة وسيبقى في ميدانها من خلال اقتحامه عالم التدريب.وجاءت مباراة الوداع مميزة باللمحات الفنية، والتي جاد بها فريق نجوم الأردن الذي مثله أبرز نجوم اللعبة، حسين الرمحي، يعقوب القهوجي، حسن قمر، بشار المحارمة، اسلام ضراغمة، محمد دقماق، علي مطلق، زياد زبدية، خالد شباب، محمد بخيت، عبادة فخري، يوسف خشان، علي سيف، محمد العلوان وغالب العلوان، إلى جانب جانب فريق عيرا الحاصل على وصافة الدوري وكأس الأردن لهذا الموسم.وسلم الناجي قميصه إلى نجم المنتخب الوطني وفريق عيرا راشد العلوان، قائلا: "سلمت قميصي إلى النجم راشد علوان، تبعا للقيمة الفنية للاعب الذي يعد من أبرز الضاربين في ملاعب الكرة الطائرة المحلية، كما أحببت أن أبقى في ذاكرة نادي عيرا وجماهيره، وتقديرا لجهود النادي الذي لم يقصر معي إطلاقا خلال دفاعي عن ألوانه".واختتم الحفل بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية من قبل اتحاد اللعبة ونادي عيرا وراعي الحفل وزملاء الدرب.وتمتع النجم الناجي بسيرة ومسيرة عطرة في صالات الكرة الطائرة، وتفرد بمهارته وخبرته وحنكته في إدارة ألعاب الفرق التي مثلها والمنتخب الوطني من مركز المعد، وهو الذي اكتشفه "صانع النجوم" في شباب الحسين المدرب القدير سمير شبارو في العام 1996، حيث التحق بصفوف الفريق الأول العام 1999، وشاركه تحقيق العديد من الانجازات حتى العام 2006، معاصرا 3 أجيال فيه، وغادره ليمثل ناديي المحطة ووادي موسى بين العامين 2007 و2012، ثم لعب في صفوف الكرمل في العام 2013.وعاد الناجي إلى أحضان ناديه شباب الحسين، ثم انتقل إلى صفوف الوحدات 2016، ومنه عاد ليمثل الكرمل 2018، وبعدها انتقل إلى صفوف عيرا 2019، ودافع أيضا عن الوان عيرا في الموسم الحالي، ولعل القاسم المشترك للناجي الذي مثل المنتخب الوطني 2014 و2015، مشاركته جميع الأندية التي مثلها بالحصول على الألقاب.وانتقل الناجي إلى ميدان التدريب، وحصل على المستوى الأول، ودرب العديد من فرق أندية السيدات محليا، قبل أن يتوجه إلى الإمارات الموسم الماضي، ويستعد حاليا تجربة جديدة لقيادة فريق خورفكان تحت 23 سنة، حيث سيلتحق في عمله الجديد نهاية الأسبوع الحالي.