"الناشئات" يبحث عن فوز معنوي على سورية بـ"غرب آسيا" اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، عن تحقيق فوز معنوي وثالث له على التوالي في بطولة غرب آسيا للناشئات بنسختها الرابعة، عندما يواجه نظيره السوري عند الساعة الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.ويتطلع منتخب الناشئات، إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بعد أن وضع قدما في النهائي كأول المتأهلين عقب تسجيله فوزين في الجولتين الماضيتين، حيث افتتح البطولة بالفوز على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، فيما سحق نظيره العراقي أول من أمس بسداسية بيضاء، جعلته وحيدا في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.وتقام عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته، المباراة الأولى لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول بالبطولة، والتي تجمع بين منتخبي لبنان والعراق، إذ يتطلع المنتخب اللبناني، إلى تسجيل نتيجة الفوز بفارق مريح، وانتظار تعثر المنتخب السوري من أجل ملاقاة المنتخب الوطني في النهائي.وقدم "الناشئات" أداء جيدا منذ بداية البطولة، حيث أظهر الفريق التزاما بتعليمات المدير الفني حسام أبو رياش في الشقين الدفاعي والهجومي، إذ يسعى المنتخب إلى تسجيل نتيجة الفوز الليلة، للدخول بمعنويات عالية قبل خوض النهائي.ويتطلع الجهاز الفني، إلى الخروج من البطولة بأكبر عدد من المكتسبات الفنية، أملا بمواصلة التحضيرات والإعداد لفريق قادر على المنافسة في التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس آسيا بعد عام ونصف لمنتخبات تحت 20 عاما، حيث يشكل التجمع الحالي فرصة ثمينة للمدرب أبو رياش الذي تسلم مهمة تدريب المنتخب مؤخرا، من أجل إعادة المنتخبات النسوية للطريق الصحيح على صعيد القارة الآسيوية.ومن المتوقع، أن يجري أبو رياش بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، من خلال إتاحة الفرصة للاعبات جديدات لالمشاركة، وبهدف إراحة اللاعبات الأساسيات للمباراة النهائية المقرر إقامتها بعد غد.وتشير الترشيحات، إلى الدفع بصفة أساسية في مواجهة سورية بكل من: سيلين شنك، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، ريناد الشوبكي، جنان الصاحب، لمار الشلبي، ليليا الساحلي، راما الخاشوك، كندا التيتي وجنة معتوق.ويضمن المنتخب السوري تأهله لنهائي البطولة بشكل مباشر في حال تحقيقه الفوز أو التعادل، فيما ستشكل الخسارة له تهديدا في وصوله للمشهد الختامي، حيث سينتظر تعثر المنتخب اللبناني أمام العراقي، أو فوز لبنان بفارق 3 أهداف أو أقل وبحسب نتيجته مع المنتخب الوطني.وشكل حصول المنتخب السوري على 4 نقاط في البطولة أمرا جيدا للمنتخب الذي يقوده المدرب سليم جبلاوي، حيث يأمل في وضع الكرة النسوية السورية على خارطة الطريق، والبدء بتحقيق الإنجازات على الصعيد الإقليمي، وثم الانطلاق نحو المشاركات القارية وتحقيق الإنجاز فيها رغم صعوبة المهمة.ويعتمد جبلاوي في اختياراته على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن: كريستين حنوش، ميار علوش، دلناي إسماعيل، مي الجاني، سيدرا خيزران، لافا عثمان، شهد عامر، تالا نور الدين، حياة ديوب، آية محمد وجولنار المصطفى.