الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الناشئات" يفتتح مشواره في "غرب آسيا" بمواجهة لبنان الليلة

لاعبة المنتخب الوطني للناشئات جنة معتوق خلال التدريبات استعدادا لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني للناشئات جنة معتوق خلال التدريبات استعدادا لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)
عمان - يفتتح المنتخب الوطني للسيدات تحت 17 عاما مشواره في بطولة غرب آسيا للناشئات بسنختها الرابعة الليلة، وذلك عندما يلتقي نظيره اللبناني عند الساعة الثامنة مساء، في البطولة التي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان
ويأمل منتخب الناشئات في تحقيق أفضل انطلاقة في البطولة أمام منافس صعب، من أجل وضع قدم في المباراة النهائية، حيث تصب الترشيحات في خانة الفريقين للظفر باللقب، من خلال نيل النقاط الثلاث في لقاء الليلة، الأمر الذي سيشكل دافعا كبيرا للاعبات لتحقيق مرادهن.
وتقام البطولة بمشاركة منتخبي العراق وسورية، واللذين سيقصان شريط مباريات البطولة اليوم عند الساعة الخامسة مساء، علما بأن البطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا أعلى رصيد نقطي للمباراة النهائية التي ستقام في 15 من الشهر الحالي.
ويتطلع المنتخب الوطني لاستعادة لقب البطولة، بعد تتويجه في النسخة الأولى التي أقيمت في العام 2018 بالإمارات، وقادت المدربة الوطنية منار فريج وقتها المنتخب للصعود على منصة التتويج للمرة الأولى والأخيرة لهذه الفئة السنية.
وحل المنتخب وصيفا للبطولة بنسختها الثانية التي أقيمت في عمان أواخر العام 2019 خلف المنتخب اللبناني، كما جاء في المركز الثاني أيضا في النسخة الثالثة التي أقيمت مطلع العام الحالي في مدينة العقبة، والتي حافظ بها منتخب لبنان على لقبه بتتويجه للمرة الثانية بالبطولة.
وبدأ المنتخب تدريباته بعد انتهاء دوري المحترفات منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث تجمع الفريق بدون مدرب، قبل تعيين المدرب الوطني حسام أبو رياش بعد اكتسابه خبرة التدريب بالكرة النسوية لفترة قصيرة مع نادي عمان اف سي.
وضمت القائمة التي أعلن عنها أبو رياش للبطولة 23 لاعبة، وهن سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، كريستينا جوعانة، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لامار شلبي، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملك سلامة، ختام شقير وهيا أبو علي.
وعلى الطرف المقابل، يأمل المنتخب اللبناني بقيادة المدربة سحر دبوق، في المحافظة على لقب البطولة وتحقيقها للمرة الثالثة على التوالي، من خلال الاعتماد على لاعبات متميزات في مختلف المراكز، ومنهن ليانا شهيب، رزان تيماني، سيرينا منصور، سيسيل اسكندر، تالا أبي عقل ولين مطران.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الحالي سيشارك في الفترة المقبلة بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، والتي ستقام بعد عام ونصف تقريبا من خوض غرب آسيا، حيث يسعى من خلال المشاركة الحالية، للتعرف على قدرات اللاعبات من خلال خوضهن مباريات بطابع رسمي، قبل أن تزداد لاحقا التحضيرات بهدف التأهل للنهائيات القارية.
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