"الناشئات" يلتقي جزر المالديف في مستهل مشواره بـ"سلة آسيا" اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يستهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، مشواره في المستوى الثاني من نهائيات بطولة آسيا، بمواجهة منتخب جزر المالديف عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى.ويقص منتخبا كوريا الجنوبية وسورية، شريط افتتاح منافسات المستوى الأول لبطولة كأس آسيا عند الساعة 9 صباحا، تليها مواجهة تايلاند والصين تايبيه عند الساعة 11 صباحا، ثم تلتقي اليابان وساموا في تمام الساعة 1 ظهرا.ويشهد اليوم أيضا إقامة مباراتين ضمن المستوى الثاني، الذي تتنافس فيه المنتخبات المشاركة على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، حيث تلتقي ماليزيا وإيران عند الساعة 3:30 مساء، فيما تلتقي الفلبين وهونغ كونغ عند الساعة 5:30 مساء.وتقام البطولة في مستوييها الأول والثاني طبقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين في كل مستوى للعب في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما بدور تحديد المركزين الخامس والسادس، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجوعتين بدور تحديد المركزين السابع والثامن.وكان المنتخب الوطني للناشئات، فاز مؤخرا على المنتخب الإيراني بنتيجة (64-51) في إطار تحضيراته للبطولة الآسيوية، التي يتواجد فيها بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين وهونغ كونغ وجزر المالديف، وسبقها الإخفاق في البطولة العربية بعدما تعرض لسلسلة من الخسائر المتتالية أمام منتخبات، الجزائر (65-78) و (50-66)، مصر (39-101) و (45-81)، وتونس (50-65)، لكن يتوجب التأكيد أن التركيز الذهني والروح المعنوية العالية ظهرا في الأداء المتصاعد للاعبات.ويتولى الإسباني فرانشيسكو ألفاريز، مهمة تدريب منتخب الناشئات ويساعده المدربان الوطنيان يوسف الفقس وروبي حبش، ويضم 12 لاعبة، وهن: سلمى النجار وجولي كيال وروزين شامية وحلا مخامرة وآية سمار وليان مصاروة وزينة القراعين ونتالي الربضي وجنى حداد وتيا بوري وحور القراعين ومايا ليوس، فيما تغيب اللاعبتان سلمى خريشي وتالا خوري عن القائمة المختارة لأسباب فنية.