"الناشئات" يلتقي مصر بنصف نهائي "السلة العربية" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم، منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، بحيث تلتقي تونس مع الجزائر عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره المصري عند الساعة 7 مساء.وتصدر "الفراعنة"، جدول ترتيب الناشئات في الدور التمهيدي، محققا "العلامة الكاملة"، برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب التونسي ثانيا برصيد 5 نقاط، ثم الجزائر ثالثة برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني رابعا برصيد 3 نقاط.وسينتقل المنتخبان الفائزان إلى المنافسة على لقب الناشئات في النهائيات التي تنطلق يوم الإثنين المقبل، فيما يتجه الخاسران للمنافسة على المركز الثالث و"الميدالية البرونزية"، يوم بعد غد.وجاءت نتائج المباريات الثلاث في الدور التمهيدي، على النحو الآتي: الأردن والجزائر (65-78)، تونس ومصر (32-80)، مصر والجزائر (73-27)، الجزائر وتونس (47-59)، مصر والأردن (101-39)، الأردن وتونس (50-65).ويدرك الجهاز الفني للمنتخب للوطني بقيادة الإسباني ألفاريز ومساعديه يوسف الفقس وروبي حبش، صعوبة المهمة أمام ناشئات المنتخب المصري، اللواتي يحظين بالنسبة الأكبر من الترشيحات للفوز باللقب، لكن "الرهان" سيكون كبيرا على الشقيقتين زينة وحور القراعين، وزين شامية ونتالي الربضي وليان مصاروة من أجل مقارعة "الفراعنة".ويمتلك "صقور الناشئات" العديد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، بوجود اللاعبات: تالا السعودي وسلمى النجار وحلا مخامرة ومايا ليوس وجنى حداد وآية سمار وتيا البوري وتالا خوري وسلمى خريشي.