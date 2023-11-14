"الناشئات" يواجه سورية بآمال التتويج بلقب "غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان- يراود المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، التتويج بلقب غرب آسيا للناشئات للمرة الثانية في تاريخه، عندما يلتقي نظيره السوري عند الساعة السابعة مساء، في المباراة الختامية للبطولة التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وتأهل المنتخب الوطني للمشهد الختامي للبطولة، بعد أن احتل صدارة المجموعة في الدور الأول برصيد 7 نقاط، عقب فوزه في بداية المشوار على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، ثم اكتسح نظيره العراقي بسداسية نظيفة، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بدون أهداف مع سورية، ليرافقه المنتخب السوري للمباراة النهائية بعد تواجده بوصافة المجموعة برصيد 5 نقاط.ويسعى منتخب الناشئات بقيادة المدرب الوطني حسام أبو رياش، تكرار إنجاز المنتخب في النسخة الأولى من البطولة، والتي توج بلقبها المنتخب الوطني مع المدربة منار فريج في العام 2018، وذلك في النسخة الأولى للبطولة، فيما توج المنتخب اللبناني بلقبي النسختين الثانية والثالثة.وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع اليوم عند الساعة الرابعة مساء بين المنتخبين اللبناني والعراقي، علما بأن مباراة الدور الأول بينهما انتهت بسبعة أهداف دون مقابل لمصلحة لبنان.وقدم “الناشئات” أداء جيدا منذ بداية البطولة، حيث أظهر الفريق التزاما بتعليمات المدير الفني حسام أبو رياش في الشقين الدفاعي والهجومي، إذ يسعى المنتخب إلى تسجيل نتيجة الفوز الليلة، بعد أن تعادل أول من أمس مع المنافس ذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنتخب وقتها لم يخض اللقاء تحت ضغوطات بعد حسمه التأهل للنهائي مسبقا.ويتطلع الجهاز الفني، إلى الخروج من البطولة بأكبر عدد من المكتسبات الفنية، أملا بمواصلة التحضيرات والإعداد لفريق قادر على المنافسة في التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس آسيا بعد عام ونصف لمنتخبات تحت 20 عاما، حيث يشكل التجمع الحالي فرصة ثمينة للمدرب أبو رياش الذي تسلم مهمة تدريب المنتخب مؤخرا، من أجل إعادة المنتخبات النسوية للطريق الصحيح على صعيد القارة الآسيوية.ومن المتوقع، أن يعتمد أبو رياش في قائمته الأساسية بالمباراة على أبرز اللاعبات اللواتي قدمن أداء جيدا في البطولة،وتشير الترشيحات، إلى الدفع بصفة أساسية في مواجهة سورية بكل من اللاعبات: سيلين سيف، رنيم الداوود، كريستينا جوعانة، نور أحمد، لمار الشلبي، كندا التيتي، ميرا عطاري، حلا مرار، راما الخاشوك، هيا أبو علي وجنة معتوق.وسجل المنتخب السوري حضورا جيدا في البطولة خلال مباريات الدور الأول، حيث بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب سليم جبلاوي، والذي يحلم هو الآخر بالعودة إلى دمشق حاملا لقب الكأس.ويعتمد جبلاوي في اختياراته على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن: كريستين حنوش، ميار علوش، لافا عثمان، خناف الحسين، دلناي إسماعيل، مي الجاني، سيدرا خيزران، تالا نور الدين، خديجة إبراهيم، جولنار المصطفى وأريج إبراهيم.