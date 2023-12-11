الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الناشئين" يبدأ حملة الدفاع عن لقب غرب آسيا بمواجهة الإمارات

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لاعبو منتخب الناشئين يجرون العمليات الإحمائية على أحد الملاعب التدريبية - (من المصدر)
عمان- يبدأ المنتخب الوطني تحت 15 عاما لكرة القدم، مشواره للحفاظ على لقب بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، عندما يلتقي نظيره الإماراتي عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة، التي تقام منافساتها في ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة بسلطنة عمان.اضافة اعلان
ويسعى المنتخب الوطني إلى إظهار قوته منذ بداية البطولة، أملا بقطع خطوة جيدة نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة، ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، علما بأن النسخة الماضية أقيمت في صيف العام الماضي بمدينة العقبة، وتوج المنتخب بالبطولة على حساب المنتخب اللبناني بالفوز عليه بالمشهد الختامي بهدف نظيف.
وانطلقت أمس منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، حيث واجه أصحاب الأرض المنتخب العماني نظيره اللبناني، فيما التقى المنتخب العراقي مع اليمني.
وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، فيما تختتم البطولة يوم 20 من الشهر الحالي.
ويتطلع منتخب الناشئين، إلى تحقيق انطلاقة جيدة بمواجهة منتخب يمتلك عناصر جيدة، إذ يأمل المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي، في مواصلة إنجازاته مع الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية على صعيد البطولة الإقليمية.
وكان "الناشئين"، خاض مباراتين وديتين خلال الأسبوع الماضي بمعسكر داخلي أمام المنتخب العراقي، إذ انتهت المواجهة الأولى بالتعادل من دون أهداف، والثانية بهدف لمثله.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا، وهم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات وأحمد الربايعة. 
وتحدث القططي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفرق المجموعة الثانية، عن أن استعدادات فريقه للبطولة جاءت جيدة للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق، مضيفا أن المسؤولية كبيرة على المنتخب باعتباره بطلا للنسخة السابقة، متمنيا من لاعبيه تقديم أداء مشرف للكرة الأردنية.
وأضاف: "تشكل البطولة محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية للتصفيات الآسيوية، وفرصة الاستفادة من خوض منافسات قوية بمجموعة متوازنة، ونأمل في الظهور بشكل مميز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".
وسيخوض المنتخب مواجهته الثانية بعد غد، أمام المنتخب السعودي عند الساعة الرابعة مساء، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب السوري السبت المقبل بالتوقيت ذاته.
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