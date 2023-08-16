"الناشئين" يستهل مشواره بمواجهة لبنان في "طائرة" غرب آسيا

مصطفى بالو

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عمان- يستهل منتخب الناشئين للكرة الطائرة، مشواره في بطولة غرب آسيا، اليوم، عندما يواجه نظيره اللبناني عند الساعة الرابعة عصرا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما السعودية وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين، الكويت، الإمارات وسورية، في مباريات البطولة التي تستضيفها السعودية حتى 25 آب (أغسطس) الحالي.وكان وفد منتخب الناشئين وصل إلى السعوية، أول من أمس، برئاسة عضو اتحاد اللعبة سليمان العساف، الذي نقل تحيات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، إلى أسرة الاتحاد الإقليمي، شاكرا الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة.ومن جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة نائب رئيس الاتحاد القاري جهاد قطيشات، أهمية المشاركة الأردنية في هذه البطولة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة طويلة الأمد، لتقديم جيل جديد رافد للمنتخبات الوطنية، وقادر على تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية، مبينا أن هذا المنتخب يضم عناصر جيدة، ووفر له الاتحاد أفضل أشكال الدعم والرعاية والاستعداد منذ فترة طويلة، منوها إلى أن هذا الجيل سيكون مؤهلا لتحقيق نتائج طيبة من خلال استضافة اتحاد الكرة الطائرة البطولة العربية لفئته في العام المقبل.وعلى صعيد متصل، أشار المدير الفني لمنتخب الناشئين فايز الدعجة، إلى الحظوظ المتوازنة في المجموعة الأولى، واصفا إياها بالأقوى من الناحية الفنية مقارنة مع المجموعة الثانية.ويضم وفد منتخبنا الوطني في السعودية، كلا من سليمان العساف رئيسا للوفد، المدرب فايز الدعجة، الإداري سامي المحاسنة، المعالج صهيب الخطيب، والإعلامي بلال الغلاييني، فيما يشارك أمين السر د.إسماعيل السراحنة في لجنة الاحتكام، والحكم أسامة العضايلة في إدارة مباريات البطولة، إلى جانب اللاعبين وفا أبو طوق، إبراهيم العطلة، نور الدين الصرايرة، عبد العظيم دغيش، أحمد العطلة، عبدالله العلوان، محمد مرجان، عامر الزركية، صالح الطهراوي، جميل الحارثي ولؤي علي.