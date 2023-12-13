"الناشئين" يطمح للتعويض في مواجهة السعودية بـ"غرب آسيا"

مهند جويلس

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عمان- يطمح المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 15 عاما، إلى التعويض والبقاء في دائرة المنافسة على التأهل للمربع الذهبي ببطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، عندما يواجه نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء على ملعب مجمع السعادة في مدينة صلالة العمانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة.وخسر المنتخب في المباراة الأولى أول من أمس أمام نظيره الإماراتي بهدف نظيف، في مواجهة لم يقدم خلالها "الناشئين" المستوى المطلوب الذي يشفع له بالخروج بنتيجة إيجابية، وتحديدا في الشوط الأول، ما عقد مهمة المنتخب في التأهل للدور المقبل.وظهر حارس مرمى منتخب الناشئين قصي الحلاحلة بصورة مميزة بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة من لاعبي الإمارات، الذين شكلوا الخطورة باستمرار من جميع الجهات، فيما استيقظ المنتخب متأخرا من دون أن تجدي محاولاته نفعا في الخروج بنقطة على الأقل.ويتطلع المنتخب الوطني، إلى الظهور بصورة مغايرة في اللقاء، ومحاولة الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور الثاني والحفاظ على اللقب، علما بأنه حامل لقب النسخة الماضية، والتي أقيمت في مدينة العقبة صيف العام الماضي.ومن المتوقع، أن يدفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من: قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، أحمد ملكاوي، محمد أبو الغنم، محمد شحدة، مهند محمود، زيد أبو دهيم ومحمود الطميزي.وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب ستيفان سيلانت، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تخطي سورية 2-0 في المباراة الأولى، وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل لنصف نهائي البطولة، من خلال اعتماد المدرب على تشكيلة تضم كلا من: موسى آل عيد، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، يزيد الدوسري، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، عبد العزيز الفواز، عبد الرحمن سفياني، الوليد العوفي وسالم عبد الله.وتقام المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، عند الساعة السابعة مساء، والتي تجمع المنتخب السوري ونظيره الإماراتي، علما بأن فوز الإمارات والسعودية في المواجهتين يضمن لهما التأهل بشكل مباشر للدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة والأخيرة.