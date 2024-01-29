الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الناشئين" يعود بفوائد فنية من التجربة التونسية رغم الخسارتين

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منتخب الناشئين لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان - عاد المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم إلى العاصمة عمان، متسلحا بالعديد من المكتسبات التي تحققت خلال معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
ويأمل المتابعون لشأن المنتخب، بأن يستثمر المدير الفني عبدالله القططي مخرجات المعسكر والمباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي والخسارة 1-3، 1-2،  لتصويب الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال التجربتين مع منتخب قوي يعد من أبرز المنتخبات الأفريقية، في رفع مستوى الحالتين الفنية والبدنية للاعبين وتحسين الواجبات الدفاعية والهجومية، وأن يكون المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، في ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، وزيادة قدرات وخبرات اللاعبين الناشئين مع خلال الاحتكاك مع مدرسة أفريقية قوية.
وتشير المعلومات المتوفرة من المعسكر، إلى أن الجهاز الفني عمد إلى إشراك معظم اللاعبين خلال المواجهتين الوديتين مع المنتخب التونسي، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، واحتياجات المنتخب في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة فنية جيدة في دوري الفئات.   وينتظر أن يشكل المعسكر والمباريات الودية في تونس، نقطة إيجابية أمام الجهاز الفني للعمل على مواصلة تطوير أداء وفكر المنتخب من خلال الجرعات التدريبية المقبلة، إضافة إلى المباريات الودية التي يعمل اتحاد الكرة على تأمينها خلال الأشهر المقبلة، وصولا لأفضل مراحل الإعداد والتحضير قبل المشاركة الآسيوية، والاستفادة من تجربة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروجا مبكرا للمنتخب من الدور الأول وفقدانه اللقب.  وتحظى منتخبات الشباب والناشئين بدعم كبير من اتحاد الكرة، من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، والتدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة. 
وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحموز، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد أبو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات. 
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